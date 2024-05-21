21.05.2024, 18:23
ВИДЕООБЗОР и ФОТО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ сравнял счет в бронзовой серии с рапласким клубом
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 21 мая, во втором матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу раплаский клуб „Авис Утилитас“ проиграл дома пярнуской команде „Садам“ (55:65).
Хозяева площадки выиграли со счетом 21:16 в первой четверти, которая была равной и с небольшим недостатком заброшенных мячей. Во второй четверти „Садам“ совершил промежуточный рывок и к концу первой половины матча пярнуский клуб выигрывал со счетом 33:31. К концу третьей четверти „Садам“ увеличил свое преимущество (46:38), и „Авис Утилитас“ не смог спасти игру. Пярнуский клуб выиграл со счетом 65:55.
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