ВИДЕООБЗОР и ФОТО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ сравнял счет в бронзовой серии с рапласким клубом

Хозяева площадки выиграли со счетом 21:16 в первой четверти, которая была равной и с небольшим недостатком заброшенных мячей. Во второй четверти „Садам“ совершил промежуточный рывок и к концу первой половины матча пярнуский клуб выигрывал со счетом 33:31. К концу третьей четверти „Садам“ увеличил свое преимущество (46:38), и „Авис Утилитас“ не смог спасти игру. Пярнуский клуб выиграл со счетом 65:55.