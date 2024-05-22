5 практических идей как освежить квартиру этой весной

1. Поменяйте кухонную мебель

Кухонной мебелью пользуются дома очень часто, она изнашивается, пользовательские привычки меняются. Из-за этого мебель, приобретенная 10 лет назад, выгладит уже слегка устаревшей. Новые материалы и решения являются более удобными и долговечными и будут приносить при приготовлении еды больше радости и приятных впечатлений.

Если старая кухня еще в рабочем состоянии, то для ее обновления будет достаточно заменить рабочие поверхности и сменить дверцы шкафчиков. Если же признаков износа больше и появилась необходимость сделать перестановку и поменять кухонную технику, то стоит взвесить вариант замены всей кухонной мебели, чтобы кухня больше сочеталась с вашим остальным интерьером и сегодняшним стилем жизни.

2. Что для одного старое, для другого новое

Центром квартиры в основном является гостиная, где проводится много времени. Проверьте, нужно ли в дополнение к мебели и люстрам обновить также полы, стены и потолок. Весенне-летний период очень удобное время для проведения большого ремонта. Если и мягкая мебель нуждается во внимании, то закажите для нее специальную чистку или подумайте о замене мягкой мебели на новую и более удобную.

Также окиньте критическим взглядом и другие комнаты – спальню, детскую, прихожую, гардероб, кабинет и др. Если какая-либо часть мебели больше не выполняет свои функции, то подумайте о ее замене, чтобы спокойно выбрать себе новые кровати, шкафы, столы и стулья, которые будут лучше отвечать вашим потребностям и потребностям вашей семьи.

3. Обновите ванную комнату

Если плитка в ванной стала некрасивой, и санитарная техника сломалась, не остается ничего другого кроме ее замены в полном объеме. Ремонт ванной комнаты стоит делать полностью и сразу, чтобы можно было заменить напольную или настенную плитку, сделать ремонт трубопровода, установить новую раковину, душевую кабину или ванну и другие элементы обстановки. Ванная со свежим ремонтом выглядит хорошо и позволяет наслаждаться расслабляющими моментами каждый день.