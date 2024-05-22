5 практических идей как освежить квартиру этой весной
Весной возникает непреодолимое желание освежить домашнюю обстановку и затеять ремонт. Здесь вы найдете 5 практических идей, которые вместе с Ремонтным кредитом помогут вам обновить облик квартиры, чтобы вы начали чувствовать себя дома по-настоящему уютно и счастливо.
1. Поменяйте кухонную мебель
Кухонной мебелью пользуются дома очень часто, она изнашивается, пользовательские привычки меняются. Из-за этого мебель, приобретенная 10 лет назад, выгладит уже слегка устаревшей. Новые материалы и решения являются более удобными и долговечными и будут приносить при приготовлении еды больше радости и приятных впечатлений.
Если старая кухня еще в рабочем состоянии, то для ее обновления будет достаточно заменить рабочие поверхности и сменить дверцы шкафчиков. Если же признаков износа больше и появилась необходимость сделать перестановку и поменять кухонную технику, то стоит взвесить вариант замены всей кухонной мебели, чтобы кухня больше сочеталась с вашим остальным интерьером и сегодняшним стилем жизни.
2. Что для одного старое, для другого новое
Центром квартиры в основном является гостиная, где проводится много времени. Проверьте, нужно ли в дополнение к мебели и люстрам обновить также полы, стены и потолок. Весенне-летний период очень удобное время для проведения большого ремонта. Если и мягкая мебель нуждается во внимании, то закажите для нее специальную чистку или подумайте о замене мягкой мебели на новую и более удобную.
Также окиньте критическим взглядом и другие комнаты – спальню, детскую, прихожую, гардероб, кабинет и др. Если какая-либо часть мебели больше не выполняет свои функции, то подумайте о ее замене, чтобы спокойно выбрать себе новые кровати, шкафы, столы и стулья, которые будут лучше отвечать вашим потребностям и потребностям вашей семьи.
3. Обновите ванную комнату
Если плитка в ванной стала некрасивой, и санитарная техника сломалась, не остается ничего другого кроме ее замены в полном объеме. Ремонт ванной комнаты стоит делать полностью и сразу, чтобы можно было заменить напольную или настенную плитку, сделать ремонт трубопровода, установить новую раковину, душевую кабину или ванну и другие элементы обстановки. Ванная со свежим ремонтом выглядит хорошо и позволяет наслаждаться расслабляющими моментами каждый день.
В процессе ремонта вы можете обустроить все по своему желанию. Например, если вам не хватает стиральной машины и сушилки, то можете сделать в ванной перепланировку так, чтобы данная техника туда поместилась. Также часто в старых квартирах ванная и туалет объединяются вместе, чтобы сделать помещение более просторным.
4. Не забудьте про балкон
Если в вашей квартире есть балкон или терраса, то теперь также наступает правильное время взглянуть на них свежим взглядом, чтобы оценить, что там нужно поменять, чтобы весной и летом можно было бы наслаждаться солнечной погодой.
Начните с большой весенней уборки. После этого покрасьте при необходимости стены и перила, подберите на балкон подходящий ковер и летнюю мебель, например, удобный диванный комплект или даже обеденный стол и стулья.
Уют на балконе можно создать при помощи растений и цветов. Практично и здорово будет установить на балконе мини-парник, в котором можно будет с заботой и любовью выращивать пряные травы, клубнику и помидоры.
5. Займитесь более основательным ремонтом
Если с последнего ремонта квартиры прошло уже более 7 лет, то настало время для более основательного ремонта. Это уже подразумевает более объемные ремонтные работы, такие как штукатурка и покраска стен и потолков, замена полового покрытия, дверей и окон и др.
Если для осуществления ремонтных работ накопленной на банковском счете денежной суммы недостаточно, то на помощь придет Ремонтный кредит. Ремонтный кредит от Hüpoteeklaen поможет при замене кухонной мебели, приобретении обстановки в квартиру или ремонте ванной комнаты.
Ремонтный кредит под залог недвижимости является гибким, позволяя разделить возвратные платежи на период до 20 лет. Так ваши ежемесячные расходы будут под контролем, и необходимый ремонт не останется несделанным.
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