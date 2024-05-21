Команду Ирана на Олимпиаде назовут в честь президента Раиси

Команда Ирана будет носить название „Хадем ар-Реза“, что значит „слуга имама Резы“. Гибель президента Ирана пришлась на дни почитания имама Резы, одного из самых почитаемых проповедников у мусульман-шиитов, который жил в 8−9 веке, пишет Sportmail.

Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.

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