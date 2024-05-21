Бесплатно пройти тест на ВИЧ и гепатит можно 22 мая в Нарвской больнице
С 20 по 26 мая в Эстонии проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит. Нарвская больница приглашает всех желающих 22 мая пройти бесплатное тестирование, особенно тех, кто находится в группе риска, ведь о наличии вируса можно и не догадываться.
„Тестирование - это еще и способ показать, что вы заботитесь о здоровье близких вам людей, ведь отказ от тестирования может иметь серьезные последствия для здоровья вас и ваших близких“, - говорят специалисты больницы. Они видят смысл этой кампании по тестированию в снижении вероятности распространения инфекции, потому что раннее выявление позволяет своевременно начать лечение и улучшает общее качество жизни.
Бесплатное тестирование будет проходить 22.05.2024 с 09:00 до 12:00 на 2 этаже Нарвской больницы, кабинет 207а. Нарвская больница проводит его в сотрудничестве с Эстонской сетью ВИЧ-положительных (EHPV).
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