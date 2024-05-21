Бесплатно пройти тест на ВИЧ и гепатит можно 22 мая в Нарвской больнице

„Тестирование - это еще и способ показать, что вы заботитесь о здоровье близких вам людей, ведь отказ от тестирования может иметь серьезные последствия для здоровья вас и ваших близких“, - говорят специалисты больницы. Они видят смысл этой кампании по тестированию в снижении вероятности распространения инфекции, потому что раннее выявление позволяет своевременно начать лечение и улучшает общее качество жизни.