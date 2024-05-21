МНЕНИЕ | Самородний: „После евровыборов Яне Тоом придется сниматься с насиженного места в Брюсселе“

Наиболее, как считается, близкая по духу русскоязычным избирателям Яна Тоом отсидела в Брюсселе и Страсбурге уже десять лет. Что известно широким народным массам о ее евродепутатской деятельности? Кто-то вспомнит, что Тоом неоднократно поднимала тему неграждан в Эстонии. Но эта тема как поднималась, так и опускалась. Еще Тоом была в Дамаске, чтобы там посмотреть на сирийского диктатора Башара аль-Асада. Раньше Тоом сравнительно часто участвовала в омерзительных политических шоу на российских телеканалах. Ну, вот, кажется и все.