МНЕНИЕ | Самородний: „После евровыборов Яне Тоом придется сниматься с насиженного места в Брюсселе“
Наиболее, как считается, близкая по духу русскоязычным избирателям Яна Тоом отсидела в Брюсселе и Страсбурге уже десять лет. Что известно широким народным массам о ее евродепутатской деятельности? Кто-то вспомнит, что Тоом неоднократно поднимала тему неграждан в Эстонии. Но эта тема как поднималась, так и опускалась. Еще Тоом была в Дамаске, чтобы там посмотреть на сирийского диктатора Башара аль-Асада. Раньше Тоом сравнительно часто участвовала в омерзительных политических шоу на российских телеканалах. Ну, вот, кажется и все.
Избиратели Эстонии сдержанно относятся к выборам в Европейский парламент. Электоральная активность на этих выборах обычно невысока. Люди довольно скептично воспринимают возможности европарламентариев, мол, ну что семь человек от Эстонии могут сделать полезного для нашей страны в Европарламенте, в котором более семи сотен членов. Такое отношение к евровыборам нельзя считать разумным, поскольку решения, принимаемые руководящими структурами Европейского союза, в том числе и Европарламентом, очень сильно влияют на нашу с вами жизнь.