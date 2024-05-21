Рисованные „шпионажи“ и российские „десятки“. Как узники „ДНР“ залезли в петлю времени и телепортировались вместе со своим бараком в российскую тюрьму

Такой приговор врачу за переписку в Твиттере в ДНР никого в то время уже не удивлял. До вторжения России в Украину, еще при „ДНР“, людей в Донецке, Макеевке или Горловке обвиняли в „экстремизме“, „разжигании межнациональной розни“, шпионаже и, отдельно — в „покушении на шпионаж“. К такому обвинению могло, к примеру, привести участие в 2014 году в фейсбучной группе „Донбасс — это Украина“ и наличие дома футболки с таким принтом, а о „покушении на шпионаж“ говорил изъятый оперативниками жесткий диск с перепиской в социальных сетях, где украинским „куратором“ мог быть объявлен любой произвольно выбранный собеседник.

С тех пор все изменилось: мир перевернулся, старенькая мама доктора Шаповалова умерла, и он на какое-то время остался один на один с тюрьмой, на оккупированной территории. Помощь для Юрия Шаповалова, как стало известно „Спектру“, теперь собирают и передают врачи из Эстонии, выпускники Донецкого медицинского.

В последний раз за пределами „ЛДНР“ о Юрии Шаповалове в публичном пространстве вспоминали прямо перед вторжением России, в феврале 2022 года: украинский омбудсмен Людмила Денисова писала о том, что врачу нужна медицинская помощь, что его мама месяцами не знает о его судьбе.

Этот арест случился в январе 2018 года. Доктор, которого связывают с твиттером „Залишенець Донецький“, был обвинен в „покушении на шпионаж“, поскольку „МГБ“ заподозрило его в том, что он имел намерение через переписку сбрасывать информацию противнику. С тех пор он успел пройти уже через донецкий закрытый „суд“, получить срок в 14 лет и отсчитывает свои дни в заключении в этой самой, теперь 2-й колонии, уже седьмой год.

человека в очках валят на землю пара крепких, очень упитанных людей в гражданском: это „МГБ ДНР “ производит арест врача Юрия Шаповалова. Человек даже не кричит — он визжит в состоянии шока,- все это мы видим на видео, ведь задержание медика проводилось под камеры, а происходит оно на фоне хорошо всем известного в Донецк е забора областной клинической больницы имени Калинина. „Берут“ врача-невропатолога Донецкого диагностического центра, председателя областного общества любителей кактусов „Ислайя“. Абсолютно показательный арест, четкое сообщение от местного „МГБ“: „Невиновных нет, взять можем каждого!“…

После Минских соглашений произошла бюрократизация процесса — из него стали убирать одиночек, прекратились обмены между отдельными подразделениями, обмены стали оговариваться в Минской переговорной группе и, главное, сложились определенные практики — на каждой стороне свои: Украина могла помиловать людей, которые уже имели срок или, чаще всего, их просто выпускали из СИЗО под личное обязательство явиться в суд и передавали на руки уполномоченным лицам, которые передавали их на оговоренном месте линии соприкосновения противоположной стороне — дальше эти люди подавались в Украине в розыск; Украинских же граждан, в свою очередь, показательно судили „судом ДНР“ и с „приговорами“ на огромные сроки передавали украинской стороне. На руках у „осужденных“ при этом не было приговоров, но часто были обвинительные заключения.

С момента создания самопровозглашенных республик российские кураторы этих тогда никем в мире не признанных государственных образований все время пытались всеми способами подчеркнуть их государственность и законность своих порядков, поэтому, как правило, узники „ДНР“ не подавались на обмен до получения официального приговора и срока наказания от „суда ДНР“, таким образом все „провинившиеся“ гражданские все равно перед обретением свободы проводили в застенках „ЛДНР“ минимум год-два.

На следствии, после избиений и пыток, „по-доброму“ советовали все подписать и уйти уже „на обмен в свою Украину“. При этом даже в 2018 году срок в 14 лет, который, к примеру, получил наш медик Юрий Шаповалов, выглядел для „ДНР“ смехотворным: никто не ждал, что „молодая республика“ протянет столь долго. Многие поддавались на уговоры следователей, подписывали приговоры, почти не глядя, и вот с этими сроками мужчины попадали в особый „обменный“ барак тогда еще 32-й колонии, в нем вместе содержались все, кого готовили к обмену в Украину.

После этого по гибридному, построенному на основе УПК УССР от 1961 года УК „ДНР“ (он включал смертную казнь, практически неограниченные сроки содержания в СИЗО и засилье прокуратуры в уголовном процессе) давали умопомрачительные наказания со сроком в 10, 15, а иногда и более 20 лет.

- Шпионаж, покушение на шпионаж есть в „букетах“ практически у всех гражданских [осужденных], — продолжает объяснять „Спектру“ мать заключенного. — Это была 321 статья (УПК „ДНР“), и „двести какая-то“ по российскому УК… ( 276 статья УК РФ — прим. „Спектра“). То есть „экстремизм“, „разжигание межнациональной розни“ — на эти статьи тянули любые картинки из интернета в фейсбуке. Еще, как минимум, „покушение на шпионаж“ — это любая неназванная в деле переписка в телефоне или компьютере. У нас же [у родственников] чаще всего приговоров нет [на руках], но обвинительные заключения детям выдавали, читали это все…

А после 5 октября 2022 года, когда РФ объявила о введении на оккупированной территории Украины российского законодательства, положение этих людей стало еще печальнее, ведь обвинения от „ДНР“ в „экстремизме“ или „разжигании межнациональной розни“ уже при применении российского законодательства иногда пересматриваются, а вот „шпионаж“ — никогда. Эта статья в РФ одна из самых тяжких, суды по „шпионажу“ в большой России всегда строго засекречены и можно предположить то, что они не сильно отличаются от уже сложившихся практик в „ДНР“. При правлении президента Путина в России не было ни одной отмены приговора по статье о „шпионаже“ и ни одного смягчения наказания по этой статье в апелляции, минимальный срок за „шпионаж“ в 10 лет в среде адвокатов считается практически „оправдательным“, говорящим скорее о том, что позиция обвинения была откровенно слабой.

Сын этой женщины подписал бумаги с „покушением на шпионаж“, получил от „суда ДНР“ 14 лет вместо 10-и, не попал под последний большой обмен декабря 2019-го и скоро отсидит уже половину срока, ведь этих самых обменов по этой категории заключенных не было уже почти 4 года, ведь в 2020 году обмены по не до конца ясной причине прекратились, а узники в бараках остались ждать теперь уже с совершенно неясной перспективой и с теми неимоверными сроками, которые они успели себе подписать…

Понятное дело, что вожделенное освобождение через обмен стало важным рычагом давления на обвиняемого на следствии, где узникам как правило предлагали быстрее все подписать. „Какая разница будет у тебя „шпионаж“ или нет, какая разница 10 или 15 лет срока, если после суда ты пойдешь на обмен? Подписывай быстрей!“ — так, по словам одной из опрошенных „Спектром“ мам, говорил следователь с ее сыном.

Прошлым летом их всех заставили писать заявления в суд, чтобы им перебили (поменяли) эти статьи на российские. В заявлении этом было, мол, раз они осуждены по уголовному кодексу „ДНР“, то, чтобы все было без их присутствия, без присутствия адвокатов, чтобы в суде их статьи „перебили“ на российские… А потом приходит какая-то бумажка: типа, вам отказано на данный момент в „перебивке“ этой статьи. Причины у всех разные, но, по крайней мере, тем, у кого, так сказать, прошли эти „суды“, они отказались перебивать статьи на российские, сославшись на то, что до 2026 года — „переходный период“, они еще там что-то придумают, потому что статей, по которым они осуждены, в российском кодексе нет (в УК РФ за разжигание межнациональной розни в первый раз предусмотрена административная ответственность, а в „ДНР“ всем по ней давали длительные тюремные сроки - прим „Спектра“). Так было еще осенью прошлой…

Но сейчас надежды пропали у всех, потому что эта статья про „шпионаж“ в российском законодательстве — она есть, она одна из самых жестких, там всегда минимум — 10 лет. И вот у наших эти смешные, эти рисованные в 2018 году „шпионажи“ от „ДНР“, превращаются уже в российские „десятки“. Вроде бы написали наши мальчики заявление в Москву, о том, что все их дела слеплены только с их слов, что следователь „гнал“ им про обмен скорый, чтобы подписывали. Но к чему это все приведет?..

- Я прекрасно понимаю, что нашим ничего не светит, — продолжает наша собеседница, — разве что „всех на всех“ будут менять, у них там в колонии российский телевизор, и они его смотрят, слухи рождаются все время — мол, 500 на 500 будет большой обмен в несколько этапов, им все время говорят, что Россия их хочет отдать, а Украина вот не берет. Военные [военнопленные] даже письмо в Москву [омбудсмену] Москальковой писали, и та им ответила, что „вас Украина просто не запрашивает, вас в списках нет“, но в тюрьмах „ДНР“ эту песню с 2016 года повторяют…

„Изменники родины“ по паспорту