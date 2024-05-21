Politico: ЕС готов начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз в июне

Украинские и европейские дипломатами активно работают „за кулисами“, пытаясь убедить правительство Венгрии дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины, говорится в публикации. Об этом сообщает „Русская служба Би-би-си“ в своем телеграм-канале.

Пять дипломатов, выступавших на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Начало переговоров укрепит моральный дух Украины, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к ЕС, пишет издание.

Лидеры ЕС заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому в декабре, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к Евросоюзу, однако официальная юридическая процедура была приостановлена из-за позиции Венгрии.

По словам дипломатов, пишет Politico, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.

После апрельских переговоров между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто „стороны отметили положительную динамику диалога“.

Один дипломат предположил, что Венгрия, возможно, захочет завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле примет на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС.

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