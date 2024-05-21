„Для меня главное — остановить войну“. 83-летняя пенсионерка — о своем выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

Людмила совмещала работу на производстве с учебой в Техникуме морского приборостроения, после окончания которого стала инженером. До 2014 года она работала в Институте имени Алекандра Крылова, откуда уволилась в знак протеста против аннексии Крыма. Несколько десятков лет она принимала участие в оппозиционных акциях, за что её несколько раз задерживали силовики. В интервью „Спектру“ Людмила Николаевна рассказала о мотивах решения побороться за пост градоначальника.

На этом фоне жестом отчаянной храбрости представляется выдвижение от оппозиционного движения „Европейский Петербург“ гражданской активистки Людмилы Васильевой, которая родилась в Ленинграде 22 апреля 1941 года. Весной 1942-го её семью эвакуировали из окруженного города. После победы Людмила Николаевна вернулась вместе с матерью и четырьмя сестрами в родной город. Сразу после окончания школы пошла работать, поскольку большой семье было очень сложно сводить концы с концами.

Похожая ситуация ожидается и в этом году. После многочисленных провалов администрации города в сфере ЖКХ, когда из года в год зима превращалась для петербуржцев в стихийное бедствие , после страшных аварий на улицах Петербурга на фоне деклараций губернатора о „транспортной реформе“, переизбрание очевидно станет непростой задачей для действующей администрации города.

Рассчитывать, что многие из них к сентябрю дойдут до „финишной прямой“ не приходится. В 2019-м году случилось так, что разными способами были сняты с предвыборной гонки многие более или менее серьезные оппоненты действующего градоначальника: от яблочника Бориса Вишневского и коммуниста Василия Бортко до молодого представителя ЛДПР , который мог составить конкуренцию Александру Дмитриевичу в силу своего возраста. Об этом сообщает „ Спектр “.

Я помню, что после войны, куда не приедешь, ленинградцев моментально узнавали. Мне много пришлось ездить по Союзу в командировки. Бывала в Калининграде, Норильске, Украине, Прибалтике. Везде нас узнавали, потому что мы были очень отзывчивые, сердечные, добрые. Всегда помогали друг другу и всегда стояли за слабых, были не агрессивными, потому что вынесли многое во время войны. Я бесконечно люблю свой город. Он у нас замечательный. И люди у нас прекрасные, а от государства я давно отделилась.

- Мне помогут активисты „Европейского Петербурга“. Они заверили, что сделают всё необходимое. Я на них очень надеюсь. Для меня главное — остановить войну. Кто-то должен взять на себя такую ответственность. И ещё я хочу, чтобы Петербург вновь стал городом высокой культуры.

Всю жизнь я стремилась защищать слабых. Сейчас кому-то надо взять на себя ответственность, когда Борису Вишневскому, например, баллотироваться нельзя. Поэтому, когда мои молодые товарищи по „Европейскому Петербургу“ предложили принять участие в выборах, я согласилась. Молодежь у нас замечательная. Это будущее нашей России. Очень жаль, что многие уехали.

Я не могу спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Не могу! Еще в 1991-м году я была на митинге против ГКЧП у Мариинского дворца. В 2014-м я говорила всё, что думала о присоединении Крыма. Постоянно хожу на митинги. На одном мне Виталий Милонов краской залил новую куртку. Ещё и „бандеровкой“ обозвал. Я тогда вышла с антивоенным плакатом.

- Я сопредседатель движения „Европейский Петербург“. Почти все его участники сегодня находятся за границей. В городе осталось мало людей, которые могли бы принять участие в губернаторских выборах. В прошлый раз это хотел сделать депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, но его уже объявили иностранным агентом. По новому закону, он не может стать кандидатом. Надеюсь, меня иноагентом не назовут, потому что я петербурженка. Почти всю жизнь прожила в городе. И всегда была неравнодушной, как и многие петербуржцы-ленинградцы.

У меня нет никаких сберкнижек или вкладов в банках. Я получаю свою пенсию, которую я заработала за 57 лет. На пенсию я уходила в 73 года в 2014-м году в знак протеста после присоединения Крыма. Мне на работе все говорили: зачем? Ты такие деньги получаешь! Они действительно были большими. В среднем у меня получалось 145 000 рублей в месяц, но мама нас научила никому не кланяться, быть самостоятельными, ни на кого никогда не надеяться.

Моя любимая мама очень многое пережила. Вырастила нас пятерых, заработала туберкулёз, но не сдавалась. Хотела вылечиться, чтоб мы выжили. Это было поколение святых людей. И я не хочу, чтобы сейчас кто-то загубил наш город и страну. А что у нас сейчас происходит? Все самые лучшие и достойные уехали, как на „Философском пароходе“ из Советского Союза. Наши власти сами себя назначают и считают себя вершителями судеб. На самом деле их никто не выбирал. Путин должен уйти.

- Вспоминая прошлые выборы губернатора Санкт-Петербурга, сложно представить, что Вашу фамилию внесут в бюллетень для голосования. На что Вы надеетесь в такой ситуации?

- Город у нас мятежный. Сколько раз я бывала на протестных акциях — всё время с молодёжью. Они настоящие петербуржцы — хорошие, умные. 24 февраля 2022 года я была совершенно потерянной. Ничего не могла делать. Поехала не Невский, где стали собираться люди. Там стояли симпатичные девушки с антивоенными плакатами. Я спросила у них, не найдется ли и для меня? Они поделились одним, на котором было написано „Нет войне. Пожалуйста“. Я его взяла в руки и стала скандировать: „Нет войне“. Меня задержали. Фотография весь мир, наверное, облетела, как меня ведут под руки два „космонавта“. Плакат я им не отдала. Так с ним и села в „автозак“, а там молодежь стихи читает, песни поет.