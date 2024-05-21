„Для меня главное — остановить войну“. 83-летняя пенсионерка — о своем выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
6−8 сентября в Санкт-Петербурге должны пройти выборы губернатора, и на них вдруг появился неожиданный кандидат — за высшую должность в северное столице решила побороться 83-летняя пенсионерка либерально-демократических взглядов Людмила Васильева. Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге уже разворачивается, о своём выдвижении на второй срок „по просьбе ветеранов“ объявил действующий градоначальник Александр Беглов. 26 апреля он получил „высочайшее благословение“ на этот шаг от Владимира Путина. Назвали своих кандидатов партии „Справедливая Россия“, „Родина“ и „Зеленые“. Размышляют о своих претендентах КПРФ и „Новые люди“.
Рассчитывать, что многие из них к сентябрю дойдут до „финишной прямой“ не приходится. В 2019-м году случилось так, что разными способами были сняты с предвыборной гонки многие более или менее серьезные оппоненты действующего градоначальника: от яблочника Бориса Вишневского и коммуниста Василия Бортко до молодого представителя ЛДПР, который мог составить конкуренцию Александру Дмитриевичу в силу своего возраста. Об этом сообщает „Спектр“.
Из 28 кандидатов тогда зарегистрировали лишь четверых, а в бюллетене для голосования остались трое. В выборах, сопровождавшихся большим количеством нарушений, приняло участие рекордно низкое количество избирателей — 30%.
Похожая ситуация ожидается и в этом году. После многочисленных провалов администрации города в сфере ЖКХ, когда из года в год зима превращалась для петербуржцев в стихийное бедствие, после страшных аварий на улицах Петербурга на фоне деклараций губернатора о „транспортной реформе“, переизбрание очевидно станет непростой задачей для действующей администрации города.
На этом фоне жестом отчаянной храбрости представляется выдвижение от оппозиционного движения „Европейский Петербург“ гражданской активистки Людмилы Васильевой, которая родилась в Ленинграде 22 апреля 1941 года. Весной 1942-го её семью эвакуировали из окруженного города. После победы Людмила Николаевна вернулась вместе с матерью и четырьмя сестрами в родной город. Сразу после окончания школы пошла работать, поскольку большой семье было очень сложно сводить концы с концами.
Людмила совмещала работу на производстве с учебой в Техникуме морского приборостроения, после окончания которого стала инженером. До 2014 года она работала в Институте имени Алекандра Крылова, откуда уволилась в знак протеста против аннексии Крыма. Несколько десятков лет она принимала участие в оппозиционных акциях, за что её несколько раз задерживали силовики. В интервью „Спектру“ Людмила Николаевна рассказала о мотивах решения побороться за пост градоначальника.
- Выдвинуться кандидатом в губернаторы было Вашей идеей или её Вам кто-то предложил?
- Я сопредседатель движения „Европейский Петербург“. Почти все его участники сегодня находятся за границей. В городе осталось мало людей, которые могли бы принять участие в губернаторских выборах. В прошлый раз это хотел сделать депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, но его уже объявили иностранным агентом. По новому закону, он не может стать кандидатом. Надеюсь, меня иноагентом не назовут, потому что я петербурженка. Почти всю жизнь прожила в городе. И всегда была неравнодушной, как и многие петербуржцы-ленинградцы.
Я не могу спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Не могу! Еще в 1991-м году я была на митинге против ГКЧП у Мариинского дворца. В 2014-м я говорила всё, что думала о присоединении Крыма. Постоянно хожу на митинги. На одном мне Виталий Милонов краской залил новую куртку. Ещё и „бандеровкой“ обозвал. Я тогда вышла с антивоенным плакатом.
Всю жизнь я стремилась защищать слабых. Сейчас кому-то надо взять на себя ответственность, когда Борису Вишневскому, например, баллотироваться нельзя. Поэтому, когда мои молодые товарищи по „Европейскому Петербургу“ предложили принять участие в выборах, я согласилась. Молодежь у нас замечательная. Это будущее нашей России. Очень жаль, что многие уехали.
- Участие в выборах подразумевает различные процедуры, которые необходимо пройти каждому кандидату. Как Вы планируете справиться со всем этим?
- Мне помогут активисты „Европейского Петербурга“. Они заверили, что сделают всё необходимое. Я на них очень надеюсь. Для меня главное — остановить войну. Кто-то должен взять на себя такую ответственность. И ещё я хочу, чтобы Петербург вновь стал городом высокой культуры.
Я помню, что после войны, куда не приедешь, ленинградцев моментально узнавали. Мне много пришлось ездить по Союзу в командировки. Бывала в Калининграде, Норильске, Украине, Прибалтике. Везде нас узнавали, потому что мы были очень отзывчивые, сердечные, добрые. Всегда помогали друг другу и всегда стояли за слабых, были не агрессивными, потому что вынесли многое во время войны. Я бесконечно люблю свой город. Он у нас замечательный. И люди у нас прекрасные, а от государства я давно отделилась.
У меня нет никаких сберкнижек или вкладов в банках. Я получаю свою пенсию, которую я заработала за 57 лет. На пенсию я уходила в 73 года в 2014-м году в знак протеста после присоединения Крыма. Мне на работе все говорили: зачем? Ты такие деньги получаешь! Они действительно были большими. В среднем у меня получалось 145 000 рублей в месяц, но мама нас научила никому не кланяться, быть самостоятельными, ни на кого никогда не надеяться.
Моя любимая мама очень многое пережила. Вырастила нас пятерых, заработала туберкулёз, но не сдавалась. Хотела вылечиться, чтоб мы выжили. Это было поколение святых людей. И я не хочу, чтобы сейчас кто-то загубил наш город и страну. А что у нас сейчас происходит? Все самые лучшие и достойные уехали, как на „Философском пароходе“ из Советского Союза. Наши власти сами себя назначают и считают себя вершителями судеб. На самом деле их никто не выбирал. Путин должен уйти.
- Вспоминая прошлые выборы губернатора Санкт-Петербурга, сложно представить, что Вашу фамилию внесут в бюллетень для голосования. На что Вы надеетесь в такой ситуации?
- Город у нас мятежный. Сколько раз я бывала на протестных акциях — всё время с молодёжью. Они настоящие петербуржцы — хорошие, умные. 24 февраля 2022 года я была совершенно потерянной. Ничего не могла делать. Поехала не Невский, где стали собираться люди. Там стояли симпатичные девушки с антивоенными плакатами. Я спросила у них, не найдется ли и для меня? Они поделились одним, на котором было написано „Нет войне. Пожалуйста“. Я его взяла в руки и стала скандировать: „Нет войне“. Меня задержали. Фотография весь мир, наверное, облетела, как меня ведут под руки два „космонавта“. Плакат я им не отдала. Так с ним и села в „автозак“, а там молодежь стихи читает, песни поет.
Пока ехали в отделение полиции я с „космонавтами“ разговаривала. Интересовалась у них, почему они, как бульдоги, в намордниках? Спрашивала: кого вы боитесь? Вы ведь с мирными жителями боретесь. Меня полицейские решили забрать из „автозака“ и на машине домой отвезти. Боялись, что мне плохо будет. Я отказывалась. Сказала, что мне хорошо с ребятами, молодею рядом с ними.
Потом все-таки домой меня на полицейской машине отвезли. Пока ехали я с шофёром все время разговаривала. Высказала всё, что думаю о происходящем. Он мне что-то отвечал, a второй сотрудник-женщина, которая на переднем сиденье была, даже головы не повернула. Потом они ко мне поднялись. Даже чай со сладостями захватили. Мы с ними посидели. Вроде бы они всё поняли, что я говорила. Про агрессию, про необходимость уметь договариваться. Если ты не умеешь этого делать, то не иди в политику.
Я спрашивала, как можно в XXI веке без конца воевать? Хорошо ещё если бы сами воевали, так ведь туда идут наши дети, а оттуда — гробы и раненные. Те, кто не пострадал, какие эмоции они там получили? Им социализироваться ещё ни один год придётся. У них души искалеченные.
- Если Вас не допустят до выборов губернатора Петербурга в качества кандидата, то за кого Вы бы хотели отдать свой голос?
- Недавно наш товарищ по „Европейскому Петербургу“ Алексей Лушников написал у себя в соцсетях, что мечтает услышать в новостях такую фразу: „Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Юрий Шевчук на открытии музея современного искусства в бывшем здании Смольного встретился с впервые избранными от Санкт-Петербурга депутатами Европарламента…“ За Шевчука я бы точно проголосовала, тем более что он моложе меня.
P.S. Один из лидеров „Европейского Петербурга“, инициатор проведения акции „Полдень против Путина“, бывший депутат петербургского парламента Максим Резник прокомментировал „Спектру“, как он видит кампанию по выдвижению Людмилы Васильевой на пост губернатора северной столицы:
— Будем все решать поэтапно. Первый шаг — политическое заявление о выдвижении. Затем сбор подписей муниципальных депутатов и жителей. Дальше не заглядываем. Самое важное на первом этапе — заявление антивоенной антипутинской альтернативы.
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