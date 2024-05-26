За рубежом
26.05.2024, 18:49

Почему в Европе растет заболеваемость малярией и лихорадкой денге? И как защитить себя в отпуске

 
Наталья Хлапковска
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

Возвращение из отпуска должно сопровождаться загаром и чувством расслабленности, а не тропической болезнью. По крайней мере нам этого хотелось бы больше всего. Однако число путешественников, заразившихся малярией или лихорадкой денге за границей растет, и, по мнению ученых, ситуация будет только ухудшаться.

И виной всему этому – глобальное потепление, в результате которого комары перебираются на север, пишет rus.delfi.lv. А болезни, которые эти комары переносят – малярия и лихорадка денге – быстро распространяются по всему миру. Они уже появились в некоторых странах Южной и Западной Европы – Италии, Испании, Франции и Германии.

И, согласно прогнозам ученых, вскоре эти болезни охватят еще больше территорий. Так, испанские ученые прогнозируют, что в ближайшие 20 лет переносимые комарами заболевания появятся в странах Северной Европы, Азии, Северной Америки и части Австралии, пишет The Guardian.

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