Почему в Европе растет заболеваемость малярией и лихорадкой денге? И как защитить себя в отпуске

Возвращение из отпуска должно сопровождаться загаром и чувством расслабленности, а не тропической болезнью. По крайней мере нам этого хотелось бы больше всего. Однако число путешественников, заразившихся малярией или лихорадкой денге за границей растет, и, по мнению ученых, ситуация будет только ухудшаться.