Хоккей
21.05.2024, 12:28

Откровения жены известного хоккеиста: во время третьей беременности я узнала об измене

 
Микко и Хелена Койву
Микко и Хелена Койву
ФОТО: Kollaaž: Scanpix / Instagram

Эстонка Хелена, которая много лет была замужем за одним из самых успешных хоккеистов Финляндии Микко Койву, дала первое подробное интервью, в котором рассказала много нового об их разводе. „Я поняла, что продолжать такие отношения для меня и детей вредно“, — говорит эстонка.

Хелена Койву (38 лет), вернувшаяся в Финляндию из Миннесоты, США, в мае, чувствует, что столкнулась с несправедливостью. В подкасте „Enbuske & paparazzi Hörkkö“ она рассказала, что потеряла всю свою жизнь и что ситуация несправедлива, потому что именно неверность Микко стала причиной развода, пишет Kroonika.

Хелена и Микко поженились в 2014 году, а через шесть лет подали документы на развод. Но это было далеко не мирное расставание: через три года суд Миннесоты постановил, что пара должна соблюдать брачный договор, подписанный в Финляндии, согласно которому ни один из них не имеет права на собственность другого. Но так как Хелена была домохозяйкой, она имела право на один миллион евро.

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