21.05.2024, 12:28
Откровения жены известного хоккеиста: во время третьей беременности я узнала об измене
ФОТО: Kollaaž: Scanpix / Instagram
Эстонка Хелена, которая много лет была замужем за одним из самых успешных хоккеистов Финляндии Микко Койву, дала первое подробное интервью, в котором рассказала много нового об их разводе. „Я поняла, что продолжать такие отношения для меня и детей вредно“, — говорит эстонка.
Хелена Койву (38 лет), вернувшаяся в Финляндию из Миннесоты, США, в мае, чувствует, что столкнулась с несправедливостью. В подкасте „Enbuske & paparazzi Hörkkö“ она рассказала, что потеряла всю свою жизнь и что ситуация несправедлива, потому что именно неверность Микко стала причиной развода, пишет Kroonika.
Уже заказано?