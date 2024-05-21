Откровения жены известного хоккеиста: во время третьей беременности я узнала об измене

Хелена Койву (38 лет), вернувшаяся в Финляндию из Миннесоты, США, в мае, чувствует, что столкнулась с несправедливостью. В подкасте „Enbuske & paparazzi Hörkkö“ она рассказала, что потеряла всю свою жизнь и что ситуация несправедлива, потому что именно неверность Микко стала причиной развода, пишет Kroonika.

Хелена и Микко поженились в 2014 году, а через шесть лет подали документы на развод. Но это было далеко не мирное расставание: через три года суд Миннесоты постановил, что пара должна соблюдать брачный договор, подписанный в Финляндии, согласно которому ни один из них не имеет права на собственность другого. Но так как Хелена была домохозяйкой, она имела право на один миллион евро.