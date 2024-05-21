От барбера до джихадиста: что биографии обвиняемых в атаке на „Крокус Сити Холл“ говорят о возрождении „Исламского государства“

Таджикские власти говорят, что в 2016 году он уехал воевать за „ИГ“ в Сирию, но у семьи нет независимых подтверждений его отъезда. Родственники говорят, что Далерджон не поддерживал связь с братом.

33-летний Далерджон Мирзоев, еще один обвиняемый, названный исполнителем теракта, ездил в Россию с начала 2010-х. В разговоре с Би-би-си его родственники подтвердили ходившую в СМИ информацию о том, что старший брат Мирзоева пропал без вести после переезда в Россию.

После выхода из тюрьмы он женился и работал в пекарне в Гиссаре, ближайшем к его деревне городе. У него есть маленький ребенок. До своего последнего приезда в Россию Шамсидин был там на заработках трижды.

Шамсидин Фаридуни к 25 годам успел отбыть длительный тюремный срок по обвинению в сексуальном насилии в его родном Таджикистане.

Но до момента задержания у этих мужчин было мало общего с Файзовым.

Следы побоев были видны и у трех других подозреваемых. Видео с пытками 30-летнего Саидакрами Муродали Рачабализоды и 25-летнего Шамсидина Фаридуни российские силовики слили в телеграм-каналы.

Файзов — самый молодой из четырех обвиняемых, названных исполнителями теракта в Москве 22 марта. В зал суда его принесли на носилках, от его тела отходил мочеприемник. Во время задержания его били так, что у него выпал глаз.

В этом году группировка уже взяла на себя ответственность за атаки в России и Иране, и эксперты предупреждают, что следующей ее целью станет Европа.

С начала 2010-х тысячи граждан маленькой постсоветской страны пополнили ряды джихадистских группировок — особенно филиала „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация), активного в Афганистане и Центральной Азии. Большинство из них в момент вербовки были на заработках в России.

Мальчик из интеллигентной семьи, не интересовавшийся религией и не способный на ужасное злодеяние — так говорят о нем родственники и соседи. Но похожие слова уже произносили десятки жителей Таджикистана, чьи родные были завербованы в джихадисты вдали от дома.

Последнее известное место его работы — барбершоп My Style в городке Тейково Ивановской области, маленькое помещение в одноэтажном здании на парковке напротив торгового центра по соседству с пивной, цветочным магазином, кальянной, точкой выдачи микрокредитов и забегаловкой с шаурмой.

Так или иначе, вместо медицинского университета Файзов отправился на заработки в Россию, где работал парикмахером, следует из рассказов родственников и его страницы во „ВКонтакте“.

Мухаммадсобир закончил школу в 2022 году. Он интересовался медициной и хотел поступать в медицинский университет, при этом не проявлял особенного интереса к религии и не участвовал в молитвах, рассказал Би-би-си замдиректора школы.

Мать Мухаммадсобира отказалась говорить с Би-би-си, сославшись на допросы в МВД Таджикистана. Один из его братьев сказал только, что тот не был религиозен. А бабушка добавила, что мальчик увлекался футболом.

Имам местной мечети в разговоре с Би-би-си называет Файзовых интеллигентной семьей, в которой никто не сочувствовал экстремистам.

Биография Мухаммадсобира Файзова отличается от остальных подозреваемых. Уроженец села Махмадшои-Поён недалеко от столицы, Душанбе, он был пятым, младшим ребенком в семье. Его отец работал учителем русского языка в местной школе, но занялся торговлей, чтобы содержать семью, а затем уехал на заработки в Россию. Мать тоже преподавала в местной школе и была школьным библиотекарем.

И Мирзоев, и Рачабализода, и Фаридуни трудились на самых простых работах – таксист, разнорабочий на заводе и рабочий на стройке.

В январе этого года срок запрета на въезд в Россию истек, и Рачабализода вновь отправился на заработки. Он позвонил своему брату 9 января и сообщил, что добрался благополучно. В следующий раз родственники увидели его уже в новостях.

Рачабализода с 18 лет ездил на заработки в Россию и работал на стройке, пока в 2018 году не был депортирован за нарушение миграционного законодательства, ему был запрещен въезд в страну на пять лет. Тогда он устроился грузчиком в ближайшем к его родной деревне райцентре, Вахдате. У него двое детей, и мать Рачабализоды жила с его семьей.

Среди причин радикализации — подчинение религии государству в Таджикистане. Государственная и подцензурная трактовка ислама проигрывает запрещенной, независимой, политизированной и радикальной, которая распространяется в соцсетях.

Кроме нападения в „Крокусе“, только в этом году граждане Таджикистана были названы среди причастных к взрывам в иранском Кермане, унесшим жизни 94 человек, и к нападению на католическую церковь в Турции.

Сейчас уроженцы Таджикистана могут составлять больше половины боевиков в ней, пишет New York Times . Эдвард Лемон говорит, что точных данных не существует, но это может быть реалистичной оценкой, если считать не только граждан Таджикистана, но и этнических таджиков, которые являются коренными жителями севера Афганистана.

Только по официальным данным Таджикистана, больше двух тысяч таджиков воевали на стороне „ИГ“ в Сирии и Ираке. Когда эта группировка была разгромлена, новым центром притяжения стал ее филиал в Афганистане — „ИГ-Хорасан“ (или „Вилаят Хорасан“).

За их словами кроется нечто большее, чем просто отрицание или желание защитить близкого человека, уверен эксперт. Целый набор факторов создал условия для того, чтобы сделать жителей и выходцев из Таджикистана уязвимыми для вербовки в ряды экстремистских группировок: рекордная на постсоветском пространстве бедность в связке с быстро растущим населением, длинная граница с Афганистаном, наследие долгой гражданской войны и несменяемая с распада СССР власть, которая жестко подавляет попытки религиозного возрождения.

„Если вы посмотрите на свидетельства родственников тех, кто за последние годы отправился воевать на стороне „Исламского государства“ в Ираке и Сирии, они как на подбор говорят: он был хорошим мальчиком, не попадал в неприятности и не был особенно религиозным“.

Слова о хороших мальчиках, не замеченных в интересе к религии, исследователи слышали от семей других таджиков, обвиненных в терроризме, говорит Эдвард Лемон, профессор Техасского университета, изучающий Таджикистан и Центральную Азию.

С одной стороны, ислам признан государственной религией, и сам Рахмон четыре раза совершал хадж (паломничество в Мекку). В Душанбе была построена одна из самых больших мечетей в Центральной Азии, рассчитанная на более чем 100 тыс. человек.

„Лидер нации“ построил систему, в которой политический ислам полностью запрещен, а религия подчинена государству, и ее роль в обществе жестко регулируется.

Как и в России, конституцию Таджикистана несколько раз меняли, чтобы обойти ограничения на президентские сроки, пока наконец Рахмона не назвали „Основателем мира и национального единства — лидером нации“ (под „основателем мира“ имеется в виду „миротворец“). На обладателя этого титула конституционные ограничения не распространяются.

Война закончилась примирением. Рахмон остался президентом страны и никогда уже не покидал этот пост. Оппозиция получила места в парламенте — но в 2015 году даже умеренный исламизм был окончательно запрещен. Партия исламского возрождения была объявлена террористической организацией.

После распада СССР Таджикистан охватила гражданская война между оппозицией во главе с Партией исламского возрождения и центральным правительством во главе с Эмомали Рахмоном (тогда еще Рахмоновым).

Но приезжая в союзную страну, таджики сталкиваются с дискриминацией и эксплуатацией, порой становясь жертвой мошенников и попадая в рабские условия. В этот момент они знакомятся с пропагандой джихадистов, которые хотят заманить отчаявшихся мигрантов в свои ряды, говоря о понятной им несправедливости. Исследования показывают, что большинство таджиков, ставших членами экстремистских группировок, были завербованы в России.

На бумаге Таджикистан — близкий союзник России. Обе страны входят в ОДКБ, военный блок, созданный как постсоветский ответ НАТО. На территории страны расположена крупнейшая российская военная база вне территории России (не считая оккупированных территорий Украины).

Это накладывается на бедность и повальную миграцию. Экономические показатели Таджикистана хуже, чем у всех постсоветских государств. При этом население страны растет, и выходом стал массовый выезд на заработки за границу, в первую очередь в Россию.

Восстановление халифата долго было заветной мечтой джихадистов, и его провозглашение привлекло в „ИГ“ тысячи добровольцев со всего мира, от Ближнего Востока до Западной Европы и постсоветских стран — в том числе Таджикистана.

Тогда боевики „Исламского государства“ захватили огромные территории в этих странах и провозгласили на них „халифат“. Это отсылка к теократическому государству, которое основал пророк Мухаммед и его наследники („халифы“ по-арабски — отсюда название).

„Жесткое подчинение религии государству в Таджикистане привело к отрицательным результатам и подтолкнуло еще больше его граждан в руки радикальных групп. Изучая истории боевиков из Таджикистана, становится очевидным, что они отправились в Сирию и Ирак под влиянием коктейля из отчуждения, маргинализации и уязвимости“, — писал Лемон в 2015 году .

Самые радикальные из них говорят о репрессиях правительства против консервативных мусульман, называя Рахмона врагом истинной веры.

Пока что государственный ислам в связке с „арийской цивилизацией“ привлекает меньше интереса, чем консервативная и политизированная трактовка религии, которая распространяется в соцсетях. У известных в Таджикистане блогеров-исламистов — миллионы подписчиков, и они обсуждают такие важные для всего исламского мира темы, как, например, война Израиля с ХАМАС.

Улицы были украшены плакатами, посвященными арийским предкам таджиков. Президент даже деколонизировал свое имя: вместо русифицированного „Рахмонов“ он вернул исконное, Рахмон. И постановил отмечать „древние арийские“ праздники.

Власть не только запрещает, но и творчески отвечает на исламизацию общества. В середине 2000-х Рахмон предложил свою национальную идею: великое арийское прошлое Таджикистана. 2006-й он объявил „Годом арийской цивилизации“.

Отведенное религии место в обществе последовательно уменьшалось. Сотни мечетей были закрыты, посещение их женщинами и несовершеннолетними запрещено, а темы для проповедей утверждаются чиновниками. Имамы получают зарплату от государства.

При этом государство настаивает на светском образе жизни, внешнем виде и поведении. Нарушением закона является даже ношение хиджаба или длинной бороды.

Тем не менее радикализации подвержены не только трудовые мигранты и молодежь из бедных деревень. Эдвард Лемон и его коллеги ведут базу данных рекрутов „ИГ“ из Таджикистана, и в ней встречаются и дети чиновников, и представители среднего класса, студенты-медики, жители Душанбе и Худжанда, второго города страны.

Кризисы часто становятся временем, когда люди вновь открывают для себя религию. В отсутствие полноценного исламского образования в Таджикистане, где государство ограничивает распространение религии, молодые мужчины не могут поспорить с самой упрощенной трактовкой — „борьба добра против зла“, которую предлагают экстремисты.

В условиях бедной и патриархальной страны на молодых таджикских мужчин лежит ответственность зарабатывать и делиться заработком со всей семьей. И если они, будучи в России, теряют работу и не могут больше переводить деньги домой, это создает проблемы для большой группы родственников. Семьи традиционно остаются дома, и начинаются проблемы в браке. Пожилым родственникам иногда нужна постоянная медицинская помощь. Давление подобных обстоятельств может загнать мигрантов в тяжелое психологическое состояние.

По официальным данным, в России работает больше миллиона граждан Таджикистана. Общее число трудовых мигрантов в РФ оценивается в 12-14 млн человек, из них до четырех миллионов могут не иметь необходимых документов, говорят исследователи.

Таджикистан остается самым бедным из всех постсоветских государств, и сотни тысяч таджиков ежегодно отправляются на заработки в Россию, где они сталкиваются с тяжелыми условиями труда, враждебностью и отношением к себе как к людям второго сорта.

Но филиал „ИГ“ в Афганистане выжил и стал новым пунктом назначения для мужчин, завербованных на постсоветском пространстве, в том числе — таджиков.

К 2019 году самопровозглашенный „халифат“ был разгромлен силами анти-игиловской коалиции, а его верховный лидер — „халиф“ — покончил с собой во время рейда американского спецназа. Многим на Западе тогда показалось, что террористическая угроза миновала.

Президент Рахмон в журнале называется „шайтаном“, и его „безбожный режим“ критикуется за светские законы и „предательство ислама“.

В марте этого года в телеграм-каналах был опубликован первый номер пропагандистского журнала „Голос Хорасана“ на таджикском языке, призывающий присоединиться к джихаду и вступать в ряды группировки.

Одним из лидеров „ИГ-Х“ до недавнего времени был гражданин Таджикистана Сайвали Шафиев, писали эксперты ООН. Его арестовали в Турции в 2023 году. Другой уроженец Таджикистана называется одним из самых активных пропагандистов и высокопоставленных вербовщиков группировки в докладе Генерального секретаря ООН, опубликованном в январе.

„ Исламское государство в провинции Хорасан“ (ИГ-Х) называется в честь исторического региона, который эта группировка хочет контролировать: территории современного Афганистана, Таджикистана и Пакистана.

Об усилении террористической угрозы со стороны Афганистана сообщали и в ОДКБ — военном альянсе под руководством Москвы, в который входит Таджикистан. По данным организации, на севере Афганистана, рядом с таджикской границей, растет сеть тренировочных лагерей экстремистов.

С „Исламским государством“ талибы не сотрудничают, а, наоборот, враждуют. Они исповедуют разные идеологии, и талибы пытаются изгнать „ИГ“ из Афганистана. Но они полностью не контролируют территорию и не имеют дронов и других ресурсов, которые использует анти-игиловская коалиция в Сирии и Ираке, где возрождение группировки до сих пор удавалось предотвратить.

Сейчас сосредоточением таких баз стал Афганистан после взятия Кабула отрядами „Талибана“ (запрещенная в России террористическая организация). В стране был установлен исламский эмират, и эксперты ООН предупреждают, что страна вновь стала прибежищем для террористов „Аль-Каиды“ (запрещенная в России террористическая организация).

Согласно данным Лемона, большинство будущих джихадистов вербуются именно в России и уже оттуда отправляются на базы, чаще всего через Турцию.

„По моей оценке, „ИГИЛ-Хорасан“ сохраняет способность и желание атаковать нас и западные интересы за рубежом в ближайшие шесть месяцев и практически без предупреждения“, — подчеркивал американский военный.

„Риск нападения, происходящего из Афганистана, увеличивается“, — сказал за день до нападения на „Крокус Сити Холл“ генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США.

Париж уже привлек полицейских и гражданских специалистов из 45 стран к обеспечению безопасности Олимпиады. Помогать французам будут и иностранные военные.

После нападения в „Крокусе“ президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание и повысил уровень угрозы теракта до „чрезвычайной ситуации“. Он сказал, что эта же группировка уже пыталась провести теракты против его страны.

Но больше всего Европу беспокоят обещания джихадистов организовать нападения во время чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в июне и июле, и особенно во время Олимпийских игр в Париже, которые последуют за ним.

А в декабре прошлого года и январе этого была арестована еще одна ячейка, готовившая, как утверждается, нападение на Кельнский собор.

Это не только бравада. „ИГ-Х“ уже пыталась организовать теракты в Европе. В июле 2023 года немецкие и голландские правоохранители задержали граждан Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по подозрению в подготовке терактов.

Призывы к возмездию в отношении России — частая тема в пропаганде группировки. Она обвиняет Москву в убийстве невинных мусульман во время войн в Афганистане, Чечне и Сирии. Кроме того, в пропагандистских видео мелькают кадры встреч российских чиновников с талибами — заклятыми врагами „ИГ-Х“.

На одной из иллюстраций он изображается марионеткой российского президента Владимира Путина, а Россия называется колониальным оккупантом.

Совет национальной безопасности США посвятил „ИГ-Х“ отдельное совещание в апреле, пишет колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус. По его информации, американская разведка опасается теракта в Европе, который группировка может провести руками завербованных ей выходцев из Центральной Азии.

Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис пишет, что США для борьбы с терроризмом нужно активнее сотрудничать в том числе и с их противниками — Россией, Китаем и даже режимом талибов в Афганистане.

„Когда я был верховным главнокомандующим сил НАТО, я проводил результативные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе руководством вооруженных сил, о сотрудничестве в области контртерроризма“, — вспоминает военный.

Но времена изменились. Ставридис руководил силами НАТО в Европе в эпоху „перезагрузки“, когда Белый дом под руководством президента Барака Обамы пытался снова дружить с Москвой в лице президента Дмитрия Медведева. Эта попытка закончилась с третьим сроком Путина и протестами, в которых тот обвинил Америку. За этим последовала аннексия Крыма и оккупация частей Донбасса.

Но канал связи сохранился, и именно благодаря информации от американской разведки в 2017 году был предотвращен теракт „ИГ“ в Санкт-Петербурге.

В начале этого года ЦРУ предупреждала российские спецслужбы о подготовке атаки в Москве и называло „Крокус Сити Холл“ в числе возможных целей, писали американские газеты со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Но Москва больше не готова продолжать сотрудничество. Пытаясь обвинить США и Украину в этом нападении, она дает понять, что конфликт с Западом стал экзистенциальным, и говорить больше не о чем, считают эксперты.

„Россия распространяет версию о том, что США спонсировали „ИГ“ и его афганский филиал, чтобы ослабить Россию и ее союзников, так что она не верит, что США заинтересованы в борьбе с этими группировками“, — считает Эдвард Лемон.

Эксперт по международным отношениям, близкий к американской разведке, рассказал Би-би-си, что США хотели бы, чтобы российские спецслужбы ответили взаимностью на предупреждение о возможном нападении в „Крокусе“. Но Россия пока не делится своими данными об „ИГ-Х“. Собеседник говорил на условиях анонимности, так как не уполномочен обсуждать информацию от спецслужб.

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