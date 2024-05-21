В Польше арестовали девять человек по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России

„Это касается избиений, поджогов и попыток поджога“, — сказал Туск.

По словам премьера, речь идет о наемниках, часть из них — „люди из криминального мира“. Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши, пишет „Медуза“.

В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. Он назвал „неоспоримым“, что поджог был заказан российскими спецслужбами. Премьер добавил, что подобные диверсии совершают в Литве, Латвии и Швеции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это „могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше“.

Весной 2023 года спецслужбы Польши сообщили о задержании более десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу России. СМИ называли их членами „шпионской сети“. Gazeta Polska писала, что задержанные планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Среди задержанных были граждане России, Беларуси и Украины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.