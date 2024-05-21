В Польше арестовали девять человек по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России
Девять человек арестованы в Польше по обвинению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит радиостанция RMF24.
„Это касается избиений, поджогов и попыток поджога“, — сказал Туск.
По словам премьера, речь идет о наемниках, часть из них — „люди из криминального мира“. Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши, пишет „Медуза“.
В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. Он назвал „неоспоримым“, что поджог был заказан российскими спецслужбами. Премьер добавил, что подобные диверсии совершают в Литве, Латвии и Швеции.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это „могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше“.
Весной 2023 года спецслужбы Польши сообщили о задержании более десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу России. СМИ называли их членами „шпионской сети“. Gazeta Polska писала, что задержанные планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Среди задержанных были граждане России, Беларуси и Украины.
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