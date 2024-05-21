21.05.2024, 08:15
ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Польша проиграла Казахстану и вылетела из высшего дивизиона. Дания уступила Финляндии, а Швеция победила Францию
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Швеция – Франция 3:1
Великобритания – Норвегия 2:5
Казахстан – Польша 3:1
Шайбами в составе казахстанской сборной отметились Никита Михайлис, Валерий Орехов и Роман Старченко. Единственный гол поляков на счету Камиля Валенги.
Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.
Ранее сборная Казахстана одержала две победы в семи матчах – помимо Польши, была обыграна команда Франции (3:1).
Финляндия – Дания 3:1
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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