ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Польша проиграла Казахстану и вылетела из высшего дивизиона. Дания уступила Финляндии, а Швеция победила Францию

Швеция – Франция 3:1

Великобритания – Норвегия 2:5

Казахстан – Польша 3:1

Шайбами в составе казахстанской сборной отметились Никита Михайлис, Валерий Орехов и Роман Старченко. Единственный гол поляков на счету Камиля Валенги.

Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.

Ранее сборная Казахстана одержала две победы в семи матчах – помимо Польши, была обыграна команда Франции (3:1).

Финляндия – Дания 3:1

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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