Новости Ида-Вирумаа
21.05.2024, 15:51

Нарвский депутат в целях воздействия на общественность опубликовал фото детей, сорвавших цветы с клумбы. Законно ли это?

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ФОТО: Delfi Meedia

Несколько дней назад депутат Нарвского горсобрания и педагог Юрий Рауд выставил в открытый доступ в социальных сетях пост, в котором осуждал действия двух маленьких девочек, сорвавших цветы с городской клумбы. Сопроводив это фотографиями детей.

На одной из фотографий Юрий Рауд закрыл лицо, однако другое фото не заретушировано, и несмотря на то, что девочка повернута боком, она вполне узнаваема. Особенно в таком небольшом городе, как Нарва.

Эти действия депутата и педагога возмутили общественного деятеля и работника полиции Елену Пазилину, которая попыталась защитить детей, написав под постом Рауда комментарий:

„Юрий, а почему вы не закрыли лицо у одной девочки на фотографии?

Елена Пазилина отметила, что привлечь внимание общественности к обсуждаемой теме можно было бы и без выставления в публичное пространство фотографий детей.

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