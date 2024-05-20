ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (817-й день) | Зеленский: каждое решение о военной поддержке Украины принимается с опозданием на год
Подводим итоги очередного дня войны.
Проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись в районе 10 населенных пунктов. Генштаб ВСУ называет ситуацию на фронте „напряженной, но контролируемой“.
Минобороны РФ: за ночь сбиты семь украинских беспилотников.
Воздушные силы ВСУ: все 29 российских дронов, запущенных по Украине в ночь на 20 мая, уничтожены.
Апелляционный суд не стал менять приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет по делу о теракте, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский.
Испания поставит Украине новую партию танков Leopard в конце июня
Планы по поставке новой партии танков, а также боеприпасов разных типов, подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи в формате „Рамштайн“, пишет El Mundo.
Число погибших в результате обстрела базы отдыха под Харьковом выросло до семи
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что спасатели обнаружили в селе Черкасская Лозовая фрагменты тела мужчины. Таким образом, число погибших в результате российского обстрела базы отдыха, который произошел 19 мая, выросло до семи человек. Пострадали 28 человек.
Зеленский: каждое решение [о военной поддержке Украины] принимается с опозданием на год
Западные союзники слишком долго принимают решения о военной поддержке Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
„Каждое решение, к которому сначала мы, а потом совместно [с партнерами], приходим, опаздывает примерно на год“, — сказал президент Украины.
Поставку военной помощи — в частности таких средств ПВО, как системы Patriot — он охарактеризовал как „шаг вперед и два назад“.