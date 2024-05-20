Как смерть Ибрахима Раиси скажется на политической системе Ирана?

Его гибель в минувшее воскресенье поставила крест на растущих спекуляциях о том, заменит ли он на посту верховного лидера 85-летнего аятоллу Али Хаменеи, здоровье которого уже давно служит предметом пристального внимания.

Однако трагическая судьба президента Ирана, придерживавшегося жесткой линии в руководстве страной, не изменит направления иранской политики и не потрясет Исламскую Республику каким-либо существенным образом.

Но его гибель станет испытанием для системы в целом, в которой консервативные сторонники жесткой линии доминируют во всех ветвях власти — как выборных, так и назначаемых.

„Система превратит его смерть в масштабное шоу и будет придерживаться конституционных процедур, чтобы продемонстрировать свою функциональность, пока она ищет нового лидера, который сможет сохранить единство консерваторов и лояльность Хаменеи“, — отмечает директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке аналитического центра Chatham House Санам Вакиль.

Противники Раиси будут приветствовать уход бывшего прокурора, обвиненного в причастности к массовой казни политических заключенных в 1980-х годах, которую он отрицал; они будут надеяться, что конец его правления ускорит конец этого режима.

Для правящих консерваторов Ирана государственные похороны станут событием, наполненным эмоциями; это также даст возможность для сигналов о преемственности.

Еще одна критически важная должность, которую необходимо заполнить — это опустевшее место в Ассамблее экспертов, органе, уполномоченном выбирать нового верховного лидера, когда наступит это событие — гораздо более значимое для Ирана, чем гибель Раиси.

„Раиси был потенциальным преемником, потому что он был еще относительно молод, как и сам Хаменеи, когда он стал верховным лидером. Он был очень лоялен - эдакий идеолог, приверженный системе, с узнаваемым именем“, — говорит Санам Вакиль об этом непрозрачном процессе выбора, в котором, как считается, участвуют несколько имен, включая сына верховного лидера Моджтабу Хаменеи.