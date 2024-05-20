ВСУ проверят данные о затоплении в Крыму корабля РФ „Циклон“

В результате украинского удара по бухте аннексированного Россией Севастополя в ночь на 19 мая мог быть серьезно поврежден или потоплен как тральщик „Ковровец“, так и малый ракетный корабль „Циклон“. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил глава пресс-центра сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, подчеркнув, что эта информация проверяется.

„Достаточно высока вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае если информация о „Циклоне“ подтвердится. И да, такая вероятность есть. И да, она высока. Предварительно речь идет о том, что, скорее всего, были поражены две единицы. Но мы ждем еще результатов“, - сказал Плетенчук.

По его словам, ВСУ все еще нужно получить „результаты объективного контроля“, прежде чем с уверенностью сообщить об уничтожении двух кораблей.

Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении тральщика РФ

Накануне Генштаб Украины заявил об уничтожении в Севастополе российского тральщика „Ковровец“. Ранее об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС. Морской тральщик проекта 266М предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведки, прокладки фарватеров в минных полях, он также может участвовать в установке мин. Российская сторона сообщения о потере корабля не комментировала.

Украинский Telegram-канал „Крымский ветер“ отмечал, что во время ночного обстрела было сильно повреждено здание у Куриной пристани, где, судя по фотографиям, стоял МРК „Циклон“. На следующий день корабля там уже не было.

Telegram-канал Astra утверждает со ссылкой на источники, что в результате ночного обстрела по причалу попали три ракеты ATACMS, а ракетный корабль „Циклон“ затонул.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.