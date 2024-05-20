Говорил ли Черчилль крылатую фразу про радикалов и консерваторов?

Этому есть объяснение. Дело в том, что старейшее упоминание вариаций этой фразы в печатных источниках относится именно к Франции. Сайт quoteinvestigator.com утверждает, что впервые она появилась в 1875 году в сборнике биографических портретов авторства Жюля Кларети. Раздел, посвящённый бывшему министру народного просвещения Ансельму Батби, содержал цитату из его письма: „Celui qui n’est pas républicain à vingt ans fait douter de la générosité de son âme; mais celui qui, après trente ans, persévère, fait douter de la rectitude de son esprit“, что можно перевести как „кто не республиканец в 20 лет, вызывает сомнения в щедрости своей души; но кто упорствует в этом после 30, вызывает сомнения в правильности своего ума“. В книге это высказывание названо „парадоксом Бёрка“. Британец Эдмунд Бёрк, родоначальник теории консерватизма, сначала решительно поддержал американскую революцию, но потом столь же решительно противостоял революции французской.

Первое, что бросается в глаза при изучении русскоязычной литературы с вариациями этой фразы, — популярность в Стране Советов она получила только во второй половине 1970-х, через много лет после смерти Черчилля. Причём „с французским акцентом“. Так, в 1977 году её приписали премьеру правительства коллаборационистов Пьеру Лавалю, а в 1988 году — его предшественнику времён Первой мировой Жоржу Клемансо. В обоих случаях вместо радикала или либерала упоминался социалист. Ещё одному французскому премьеру, Раймону Пуанкаре, в 1985 году вложили в уста высказывание : „Господа, мне жаль тех, кто в молодости не был революционером“. А вот их британского коллегу советская литература в этом контексте не упоминала.

В различных вариациях крылатой фразы вместо радикала упоминаются либерал или революционер, вместо молодости — 25 или 40 лет. Ассоциировать цитату с Черчиллем принято повсеместно. Это делали руководитель ГКЧП Геннадий Янаев (объясняя, почему он вышел на политическую авансцену довольно поздно), телеведущий Владимир Познер и писатель Алексей Иванов . Попало высказывание под авторством Черчилля в биографический бестселлер „Тэтчер: неизвестная Мэгги “ и во всевозможные собрания афоризмов .

Однако внимательный поиск позволяет обнаружить её в более старом издании — книге Феликса Сорде 1870–71, ou Une page d’histoire; administration et guerre, вышедшей в 1873 году. Здесь цитата также приписывается Эдмунду Бёрку, но при этом уже без отсылки к министру Батби. Вполне возможно, впрочем, что Сорде мог видеть письмо Батби, процитированное выше.

В 1888 году высказывание Батби попало во французскую 31-томную „Большую энциклопедию“, и с тех пор началась его эволюция, сопровождавшаяся многочисленными связями со знаменитостями. Так, в 1916 году, уже на английском, писателю Виктору Гюго приписали слова: „Если человек — не республиканец в 20 лет, то это потому, что у него нет ума, а если он республиканец в 40 лет, то это потому, что у него нет мозгов“.

Прошло всего семь лет, и Wall Street Journal вложил в уста шведского короля Оскара II афоризм „У человека, который не был социалистом до 25 лет, нет сердца. Если он остался социалистом после 25, у него нет мозгов“. В 1936 году в сборнике Benham’s Book of Quotations Proverbs and Household Words похожую цитату приписали очередному главе французского правительства Франсуа Гизо. Правда, с ремаркой, что похожее высказывание связывают с уже упоминавшимся выше Жоржем Клемансо. А к 1944 году фраза превратилась уже в полноценный анекдот:

„Однажды взволнованный сторонник ворвался в личный кабинет Старого Тигра Клемансо и воскликнул: „Ваш сын только что вступил в Коммунистическую партию“. Клемансо спокойно посмотрел на своего посетителя и заметил: „Сударь, моему сыну 22 года. Если бы он не стал коммунистом в 22 года, я бы от него отрёкся. Если он в 30 лет всё еще будет коммунистом, тогда я это сделаю““.

В 1977 году в очередное собрание афоризмов вошла „цитата“ на этот раз известного британского политического деятеля XIX века Бенджамина Дизраэли: „У того, кто в 16 лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к 60, нет головы“. И только в 1986 году в англоязычных изданиях впервые встретились друг с другом уже знаменитый на тот момент афоризм и британский премьер XX века: „Уинстон С. Черчилль якобы однажды заметил, что у того, кто не был либералом в 20 лет, нет сердца, а у того, кто остался либералом к 40 годам, нет головы“.

Произошло это в коннектикутской газете The Hartford Courant. Излишне говорить, что в архивах Черчилля подобная цитата не встречается. На сайте Международного общества Черчилля приводится мнение на этот счёт Пола Эддисона — британского историка и автора двух биографий британского премьера:

„Уверен, что Черчилль не мог произнести слова, которые ему приписывают. Он был консерватором в 15 и либералом в 35! И стал бы он отзываться так неуважительно о Клемми (его жене Клементине. — Прим. ред.), которая, как считается, всю жизнь была либералкой?“.

А эта цитата пополняет уже довольно обширную коллекцию крылатых фраз, которых сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль никогда не произносил.

Итог: Неверная атрибуция цитаты