Сезон мечты эстонского футболиста завершился завоеванием трофея. „Нет причин, по которым его должен обыгрывать Гарри Кейн!“

31-летний Карол Метс смог дождаться своей минуты славы. Метс, сыгравший в 32 из 34 матчей этого сезона, проявлял себя в оборонительной линии „Санкт-Паули“ на протяжении всего длинного сезона, потерпев лишь одну серьезную неудачу, когда получил красную карточку на 81-й минуте в матче против дюссельдорфской „Фортуны“ в начале августа.

„Санкт-Паули“, возглавлявший турнирную таблицу с первых матчей сезона, в позапрошлые выходные обеспечил себе выход в 1-ю Бундеслигу, обыграв дома „Оснабрюк“ со счетом 3:1. В минувшее воскресенье футболисты „Санкт-Паули“ вышли на поле в заключительном матче сезона против „Веена“, зная, что три очка обеспечат клубу чемпионство. Так оно и вышло. Тяжелая, но важная победа была одержана со счетом 2:1, и в гамбургском клубе во второй раз начались празднования.