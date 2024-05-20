Футбол
20.05.2024, 17:34

Сезон мечты эстонского футболиста завершился завоеванием трофея. „Нет причин, по которым его должен обыгрывать Гарри Кейн!“

 
В следующем сезоне Карол Метс может стать вторым эстонским футболистом после Рагнара Клавана, сыгравшим в первой немецкой Бундеслиге.
В следующем сезоне Карол Метс может стать вторым эстонским футболистом после Рагнара Клавана, сыгравшим в первой немецкой Бундеслиге.
ФОТО: IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke | IMAGO/Nordphoto/Scanpix

Карол Метс, центральный защитник сборной Эстонии по футболу, провел сезон мечты, кульминацией которого стала победа во 2-й Бундеслиге и выход в высший дивизион немецкого футбола.

31-летний Карол Метс смог дождаться своей минуты славы. Метс, сыгравший в 32 из 34 матчей этого сезона, проявлял себя в оборонительной линии „Санкт-Паули“ на протяжении всего длинного сезона, потерпев лишь одну серьезную неудачу, когда получил красную карточку на 81-й минуте в матче против дюссельдорфской „Фортуны“ в начале августа.

„Санкт-Паули“, возглавлявший турнирную таблицу с первых матчей сезона, в позапрошлые выходные обеспечил себе выход в 1-ю Бундеслигу, обыграв дома „Оснабрюк“ со счетом 3:1. В минувшее воскресенье футболисты „Санкт-Паули“ вышли на поле в заключительном матче сезона против „Веена“, зная, что три очка обеспечат клубу чемпионство. Так оно и вышло. Тяжелая, но важная победа была одержана со счетом 2:1, и в гамбургском клубе во второй раз начались празднования.

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