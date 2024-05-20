20.05.2024, 17:34
Сезон мечты эстонского футболиста завершился завоеванием трофея. „Нет причин, по которым его должен обыгрывать Гарри Кейн!“
ФОТО: | IMAGO/Nordphoto/Scanpix
Карол Метс, центральный защитник сборной Эстонии по футболу, провел сезон мечты, кульминацией которого стала победа во 2-й Бундеслиге и выход в высший дивизион немецкого футбола.
31-летний Карол Метс смог дождаться своей минуты славы. Метс, сыгравший в 32 из 34 матчей этого сезона, проявлял себя в оборонительной линии „Санкт-Паули“ на протяжении всего длинного сезона, потерпев лишь одну серьезную неудачу, когда получил красную карточку на 81-й минуте в матче против дюссельдорфской „Фортуны“ в начале августа.
Уже заказано?