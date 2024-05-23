Huawei выпустила квадратные смарт-часы, совместимые как с Android, так и с iOS
Молодые люди все чаще делают свой выбор, основываясь на технологических трендах, осведомленности о здоровье, а также и помня о своем личном стиле. Вдохновляясь этими тенденциями, компания Huawei выпустила новые смарт-часы FIT 3, которые по своему функционалу сочетают в себе все вышеперечисленное.
Осведомленность о сбалансированном и здоровом образе жизни растет среди все большего числа людей, и целью становится уже не просто хорошая форма, но и стремление следовать научно обоснованным рекомендациям, которые также оставляли бы место личному выбору и возможности для самовыражения.
„Основываясь на таком образе мышления, Huawei выпустил на рынок свою новейшую модель часов FIT 3, которая сочетает в себе функции высококлассных смарт-часов с выдающимся внешним видом и возможностью отслеживать точные данные о состоянии здоровья пользователя“, — представляет новое смарт-устройство эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Ультратонкий дизайн, универсальная совместимость и отличное время автономной работы
Huawei Watch FIT 3 отличаются утонченным дизайном и широким экраном с диагональю 1,82 дюйма, который подчеркивает четкость и яркость каждой детали. Легкий и ультратонкий корпус из алюминиевого сплава весит всего 26 г и обеспечивает максимальный комфорт при ношении. Безрамочный дисплей часов дополняется поворачивающийся функциональной кнопкой, которая является заметной частью дизайна. Часы FIT 3 доступны в различных цветовых вариантах, чтобы соответствовать стилю и индивидуальности каждого владельца.
Помимо модного дизайна, впечатляет и время автономной работы часов – до 7 дней при обычном использовании и максимальная продолжительность работы аккумулятора – 10 дней. „Более того, функция быстрой 10-минутной зарядки позволяет использовать часы в течение всего дня — это делает FIT 3 идеальным компаньоном для активного образа жизни“, — добавляет Мишина.
Новые часы совместимы со смарт-устройствами как под управлением iOS, так и Android, для использования часов достаточно скачать мобильное приложение Huawei Health. „Это гарантирует, что этими смарт-часами смогут пользоваться владельцы всех смартфонов“, — отмечает Мишина.
Комплексное управление здоровьем в сочетании с умным образом жизни
Следить за своим здоровьем с помощью Huawei Watch FIT 3 стало проще, чем когда-либо прежде. „Система мониторинга сна, разработанная на базе научных исследований, анализирует качество сна и позволяет следить за пульсом, содержанием кислорода в крови, частотой дыхания и замечать нетипичное дыхание. Кроме того, смарт-устройство дает советы, как добиться лучшего качества ночного сна“, — объясняет Мишина.
Отслеживание жизненно важных показателей также стало также более точным, чем было ранее. „Например, измерение уровня кислорода в крови происходит быстрее благодаря улучшенной производительности и стабильности“, — сказала эксперт по технологиям.
Huawei Watch FIT 3 оснащены инновационной и фундаментальной системой отслеживание здоровья пользователя. „Новое приложение Stay Fit помогает следить за своим питанием, а также содержит анимированные тренировки и умные рекомендации по фитнесу, которые обеспечивают мотивацию и удобство тренировок. Обновленные кольца активности часов и 102 различных режима тренировок всегда помогут оставаться активным и быть здоровыми“, — представляет Екатерина Мишина часы, которые станут для пользователя персональным тренером.
Стоимость Huawei Watch FIT 3 составляет 159 евро, а цена версии с кожаным ремешком — 179 евро.