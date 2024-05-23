Huawei выпустила квадратные смарт-часы, совместимые как с Android, так и с iOS

Осведомленность о сбалансированном и здоровом образе жизни растет среди все большего числа людей, и целью становится уже не просто хорошая форма, но и стремление следовать научно обоснованным рекомендациям, которые также оставляли бы место личному выбору и возможности для самовыражения.

„Основываясь на таком образе мышления, Huawei выпустил на рынок свою новейшую модель часов FIT 3, которая сочетает в себе функции высококлассных смарт-часов с выдающимся внешним видом и возможностью отслеживать точные данные о состоянии здоровья пользователя“, — представляет новое смарт-устройство эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Ультратонкий дизайн, универсальная совместимость и отличное время автономной работы

Huawei Watch FIT 3 отличаются утонченным дизайном и широким экраном с диагональю 1,82 дюйма, который подчеркивает четкость и яркость каждой детали. Легкий и ультратонкий корпус из алюминиевого сплава весит всего 26 г и обеспечивает максимальный комфорт при ношении. Безрамочный дисплей часов дополняется поворачивающийся функциональной кнопкой, которая является заметной частью дизайна. Часы FIT 3 доступны в различных цветовых вариантах, чтобы соответствовать стилю и индивидуальности каждого владельца.

Помимо модного дизайна, впечатляет и время автономной работы часов – до 7 дней при обычном использовании и максимальная продолжительность работы аккумулятора – 10 дней. „Более того, функция быстрой 10-минутной зарядки позволяет использовать часы в течение всего дня — это делает FIT 3 идеальным компаньоном для активного образа жизни“, — добавляет Мишина.

Новые часы совместимы со смарт-устройствами как под управлением iOS, так и Android, для использования часов достаточно скачать мобильное приложение Huawei Health. „Это гарантирует, что этими смарт-часами смогут пользоваться владельцы всех смартфонов“, — отмечает Мишина.

Комплексное управление здоровьем в сочетании с умным образом жизни