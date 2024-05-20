Как взрывать выборы? Инструкция из Кремля
Нет, на этот раз речь пойдет не о „рязанском сахаре“, который был использован для укрепления власти Владимира Путина в самом начале его правления. Речь о демократических процедурах, являющихся основой функционирования современного мира, которых в 2024 году будет как-то много, пишет Евген Магда.
Идеологические предпосылки
Почему Россия и Китай имеют определенное преимущество в современном мире? Потому что эти два государства с ядерным арсеналом, постоянные члены Совета Безопасности ООН, практически не знают, что такое демократические выборы. Коммунистический Китай и формально демократическая Россия не заботятся о проведении выборов, они просто пролонгируют пребывание у власти своих вождей. Си Цзиньпин в прошлом году разрушил „проклятие двух сроков“ главного коммуниста Китая в собственных интересах, Владимир Путин заручился поддержкой 87% избирателей во время президентской кампании. Хотя в ней принимала участие горстка депутатов Государственной Думы, говорить хотя бы о намеке на конкурентную борьбу не приходится.
Китаю и России, в отличие от демократических государств, не нужно думать о том, что подумают их граждане о власти.
Есть и еще один важный нюанс: выборы президента России проходили, среди прочего, на оккупированных территориях Украины. Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории самого большого европейского государства. Их незаконно включили в состав России во время так называемых референдумов осенью 2022 года. И когда Вы читаете в российских медиа об „освобождении“ населенного пункта в Запорожской или Харьковской области, знайте, что речь идет об оккупации.
Китаю и России, в отличие от демократических государств, не нужно думать о том, что подумают их граждане о власти. Они могут позволить себе идти напролом и через влияние на демократические процедуры в мире ослаблять другие государства.
Украинский фактор
Будет несправедливым пройти мимо президентских выборов в Украине. По плану они должны были пройти весной 2024 года (президента в Украине избирают раз в пять лет). Помешало широкомасштабное вторжение России, введение военного положения, во время которого проведение выборов в масштабах страны невозможно. Это вполне осознают в Украине, и акцентированных призывов провести выборы любой ценой из уст украинских политиков не звучит. Дело, поверьте, не в всеобщем обожании Владимира Зеленского гражданами Украины (популярность главы государства сегодня не слишком высока), а в понимании невозможности провести выборы.
Впрочем, за проведение президентских выборов в Украине еще в 2023 году высказались как минимум два западных политика. Это президент ПАСЕ Тини Кокс и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Кокс известен активным участием в организации референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах, проведение и исход которого осложнили процесс евроинтеграции Украины. Грэм – политик из лагеря Дональда Трампа, для которого события в Украине представляют собой разменную монету в американской политической борьбе. Против Украины в данном случае сыграл статус страны с переходной демократией.
Путина интересует не фамилия украинского президента, а возможность установить контроль над Украиной. И эта цель в понимании Кремля оправдывает любые средства.
Кремль полагает, что Украина должна провести президентские выборы именно в мае 2024 года. Из Москвы звучат пассажи о „нелегитимности“ Зеленского, хотя в новейшей истории Украины были и менее драматичные случаи, когда глава государства находился на своей должности дольше отведенного законодательством срока. В 2005 году, во время Оранжевой революции, тогдашний президент Леонид Кучма пробыл в президентском кабинете несколько лишних месяцев, и это совсем не беспокоило Москву. Следует понимать: Путина интересует не фамилия украинского президента, а возможность установить контроль над Украиной. И эта цель в понимании Кремля оправдывает любые средства. В списках потенциальных кандидатов в президенты Украины после 24 февраля 2022 года не может быть откровенно пророссийских политиков, но правила проведения избирательной кампании (в случае ее объявления) позволили бы Кремлю выпустить целую тучу кандидатов-спойлеров, основной задачей которых была бы критика Зеленского как действующего президента и самого существования Украины как процесса. Потому проводить в Украине выборы будут после завершения боевых действий, это вполне очевидно.
Другое дело, что украинским властям не помешало бы заручиться толкованием Конституционного Суда в отношении легитимности пребывания действующего главы государства в должности.
Парадокс выборов
В 2024 году в мире пройдет более 70 полномасштабных избирательных кампаний, которые повлияют на ситуацию в мире. Причина проста: демократические выборы предполагают конкуренцию, и изощряются политики в этом вопросе основательно. Аттракцион невиданной щедрости далеко не всегда является спутником избирательной кампании, но выборы зачастую нарушают принцип стабильности. Например, предложенный Джозефом Байденом осенью прошлого года пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню стал камнем преткновения для Палаты представителей Конгресса, где большинство принадлежит Республиканской партии. Добрых полгода звучали разнообразные аргументы и обещания, сам законопроект был разделен на несколько компонентов, позволивших конгрессменам продемонстрировать свою ранее не растраченную принципиальность. Вот только расплачивалась за промедление прежде всего Украина – жизнями своих солдат и территориальными потерями.
Еще один любопытный урок – недавняя публикация в Der Spiegel о вероятной замене Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на Мишель Обаму, супругу бывшего президента. Похоже, у инициаторов этой версии существует стереотип, что все супруги экс-президентов США от демократов будут баллотироваться в президенты (Хиллари Клинтон, напомню, в 2016 году проиграла Дональду Трампу президентскую гонку). Любопытно, что эта тема обсуждалась за океаном несколько месяцев назад, угасла, но недавно ее кто-то реанимировал в европейском медиа-пространстве.
Есть основания полагать, что заказчики реанимации сидят в Кремле. Если переназначение Путина на должность президента России всерьез нельзя называть выборами, то избрание президента и членов Палаты представителей Конгресса США, делегатов Европарламента, членов парламента Индии (голосование там будет продолжаться 1,5 месяца) повлияют на ситуацию в мире.
В Европе показательными стали президентские выборы в Словакии и Молдове, полные процессы перезагрузки власти в Литве и Румынии, где результаты могут преподнести неожиданные сюрпризы. Искусство дискредитации Зачем подрывать проведение выборов в других странах, если не проводишь полноценные конкурентные выборы в своей собственной стране? Ответ представляется довольно очевидным: Москва и Пекин продолжают жить и работать в атмосфере противостояния с Западом, и им выгодно показать, что сильная рука, способная навести порядок, куда привлекательнее демократических процедур.
Как подрывать избирательные демократические процессы?
К сожалению, возможностей масса, поскольку автократии внимательно изучают опыт функционирования демократий, знают их слабые стороны. Одновременная финансовая и информационная поддержка противоборствующих сторон, провокации и рукотворные кризисы, создание соответствующего информационного фона – все это, безусловно, будет присутствовать в 2024 году. Превентивные меры в данном вопросе далеко не всегда эффективны по очевидной причине: выборы – священная корова, лишить которую свободу выпаса не рискнут во избежание обвинений.
Оказывая влияние на избирательный процесс как таковой, Россия стремится действовать привычными гибридными методами, экономя ресурсы для войны в Украине. Влиять на выборы можно и опосредованно, и трансгранично, при этом оставаясь как бы в тени, в крайнем случае, прикрываясь фигурами своих миньонов. В демократических странах принято признавать результаты волеизъявления, и об этом тоже хорошо знают в Кремле. Можно ли противодействовать авторитарным бомбам под избирательным процессом? Однозначного ответа нет (по причине демократичности процесса), но готовность субъектов выборов действовать прозрачно, по правилам fair play значительно увеличивают возможности избежать козней Кремля и добиться демократической смены власти или ее сохранения у штурвала управления страной.
Проведение демократических выборов должно быть признано общим интересом, ради реализации которого разумная консолидация является необходимой.
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