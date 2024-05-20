Как взрывать выборы? Инструкция из Кремля

Будет несправедливым пройти мимо президентских выборов в Украине. По плану они должны были пройти весной 2024 года (президента в Украине избирают раз в пять лет). Помешало широкомасштабное вторжение России, введение военного положения, во время которого проведение выборов в масштабах страны невозможно. Это вполне осознают в Украине, и акцентированных призывов провести выборы любой ценой из уст украинских политиков не звучит. Дело, поверьте, не в всеобщем обожании Владимира Зеленского гражданами Украины (популярность главы государства сегодня не слишком высока), а в понимании невозможности провести выборы.

Китаю и России, в отличие от демократических государств, не нужно думать о том, что подумают их граждане о власти. Они могут позволить себе идти напролом и через влияние на демократические процедуры в мире ослаблять другие государства.

Есть и еще один важный нюанс: выборы президента России проходили, среди прочего, на оккупированных территориях Украины. Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории самого большого европейского государства. Их незаконно включили в состав России во время так называемых референдумов осенью 2022 года. И когда Вы читаете в российских медиа об „освобождении“ населенного пункта в Запорожской или Харьковской области, знайте, что речь идет об оккупации.

Китаю и России, в отличие от демократических государств, не нужно думать о том, что подумают их граждане о власти.

Почему Россия и Китай имеют определенное преимущество в современном мире? Потому что эти два государства с ядерным арсеналом, постоянные члены Совета Безопасности ООН, практически не знают, что такое демократические выборы . Коммунистический Китай и формально демократическая Россия не заботятся о проведении выборов, они просто пролонгируют пребывание у власти своих вождей. Си Цзиньпин в прошлом году разрушил „проклятие двух сроков“ главного коммуниста Китая в собственных интересах, Владимир Путин заручился поддержкой 87% избирателей во время президентской кампании. Хотя в ней принимала участие горстка депутатов Государственной Думы, говорить хотя бы о намеке на конкурентную борьбу не приходится.

Впрочем, за проведение президентских выборов в Украине еще в 2023 году высказались как минимум два западных политика. Это президент ПАСЕ Тини Кокс и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Кокс известен активным участием в организации референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах, проведение и исход которого осложнили процесс евроинтеграции Украины. Грэм – политик из лагеря Дональда Трампа, для которого события в Украине представляют собой разменную монету в американской политической борьбе. Против Украины в данном случае сыграл статус страны с переходной демократией.

Путина интересует не фамилия украинского президента, а возможность установить контроль над Украиной. И эта цель в понимании Кремля оправдывает любые средства.

Кремль полагает, что Украина должна провести президентские выборы именно в мае 2024 года. Из Москвы звучат пассажи о „нелегитимности“ Зеленского, хотя в новейшей истории Украины были и менее драматичные случаи, когда глава государства находился на своей должности дольше отведенного законодательством срока. В 2005 году, во время Оранжевой революции, тогдашний президент Леонид Кучма пробыл в президентском кабинете несколько лишних месяцев, и это совсем не беспокоило Москву. Следует понимать: Путина интересует не фамилия украинского президента, а возможность установить контроль над Украиной. И эта цель в понимании Кремля оправдывает любые средства. В списках потенциальных кандидатов в президенты Украины после 24 февраля 2022 года не может быть откровенно пророссийских политиков, но правила проведения избирательной кампании (в случае ее объявления) позволили бы Кремлю выпустить целую тучу кандидатов-спойлеров, основной задачей которых была бы критика Зеленского как действующего президента и самого существования Украины как процесса. Потому проводить в Украине выборы будут после завершения боевых действий, это вполне очевидно.

Другое дело, что украинским властям не помешало бы заручиться толкованием Конституционного Суда в отношении легитимности пребывания действующего главы государства в должности.

Парадокс выборов