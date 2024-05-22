ПОДКАСТ | Болельщик „Нарва Транс“ потратил всю зарплату на выезд в Армению и посетил все матчи команды

Слушайте подкаст с Ильей:

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Илья по настоящему полюбил футбол и культуру боления в Англии. После школы он поехал учиться в Лестер. Там же он застал чемпионство местной команды в Премьер-лиге. „Мои друзья брали меня на выезды в Ньюкасл, Манчестер, Лондон. Ты садишься в 6 утра в автобус, сразу открывается пиво, и все поют песни. Мне очень понравилось, как местные поддерживают свои команды. Потолок ходит ходуном от прыжков и криков фанатов“, - говорит Илья в подкасте RusDelfi.

После возвращения в Эстонию он стал активно болеть за „Нарва Транс", за команду из родного города. „В 2022 году я закрыл золотой сезон. Посетил все домашние и все выездные игры „Транса“, - продолжает болельщик команды. - Пярну, Тарту, Вильянди и даже Курессааре“. Илья не пропустил ни одного матча, несмотря на долгий путь.

„Меня уже знают как „этот человек с барабаном“. Знают, что я завожу людей, даю толчок, пою кричалки“.

Сейчас Илья живет в Таллинне, но периодически совмещает поездки к семье с посещением футбола в Нарве. „Мне нравится путешествовать по Эстонии вместе с клубом. В Таллинне кто-то тоже приходит. В других местах я чаще всего один. Если это не сезон, плохая погода, то фанаты почти не приходят. Меня это не смущает. Для игроков это важно, хотя бы один человек их поддерживает. Мне все равно, что я один стою и кричу“, - рассказывает Илья.

Самый дальний выезд был в Армению, на игру с „Пюником“ в Лиге конференций в 2023 году. „Как только мы выиграли кубок, я сразу знал - поеду. В итоге получил зарплату и все сразу потратил. Поехали с девушкой, посмотрели Ереван, остались на пять дней. Летели 24 часа, длинные пересадки, паспортный контроль. Я благодарен, что у меня была такая возможность“.

Слушайте подкаст целиком!

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