Китай уходит от России. Визит Владимира Путина в Пекин закончился ничем
В пятницу, 17 мая, закончился визит Владимира Путина в Китай. Это был первый зарубежный визит вновь утвердившегося в своем кресле Путина. Он должен был стать подтверждением дружественных российско-китайских отношений. Но не стал. Китай оказался не готов предоставлять России никакой поддержки, кроме крайне размытой и двусмысленной риторики. В ходе визита были подписаны 11 документов. Но ни один из них не касается наиболее серьезных проблем двусторонних отношений - поставок из Китая в Россию компонентов двойного назначения и платежей в китайской валюте, пишет Лев Кадик.
Визит Путина в Китай закончился в Харбине, самом большом китайском городе в российском приграничье. Там он принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайской выставки. Визит в этот город наполнен символизмом. В 1898 году он был основан властями Российской империи, как станция Китайско-восточной железной дороги - колониального российского проекта в разваливавшейся китайской империи. После революции город стал восточной столицей бежавших от советской власти белых.