Проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись в районе 10 населенных пунктов

По данным аналитиков, российские войска продвинулись:

в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области;

вблизи Парасковиевки, Нетайлово, Яснобродовки, Новопокровского, Берестового и поселка Керамик в Донецкой области;

около Зеленого и Бугроватки в Харьковской области.

Судя по карте DeepState, российские военные в Харьковской области продвинулись между Глубоким и Лукьянцами на юг, в направлении села Липцы в пригороде Харькова. Так называемая серая зона приблизилась к окраинам Липцев.

Генштаб ВСУ сообщил вечером 19 мая, что „ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой“. По информации Генштаба, украинские военные „продолжают решительно противодействовать“ попыткам России продвинуться вглубь территории Украины и пытаются помешать планам наступления ВС РФ.

Российские войска 10 мая начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области. Ключевыми направлениями наступления стали приграничный город Волчанск и село Липцы в пригороде Харькова. Минобороны РФ объявило о захвате 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю. Также российские военные заявили, что заняли Работино в Запорожской области, но украинские силы потерю села не подтверждали.

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