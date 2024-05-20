ЭКСКЛЮЗИВ DELFI: „Смерть в черном одеянии тащила меня вниз. Я понял, что умер“. Украинский солдат пережил три клинические смерти

До войны Юрий Кравчук, живущий в Павлограде, работал машинистом локомотива на шахте. Когда Россия вторглась на Украину, он оставил свою работу и пошел в армию, где стал артиллеристом по прозвищу Тихий. Он был одним из первых украинских солдат, кто применил на поле боя знаменитые американские гаубицы М777. Гаубицы стали одними из первых тяжелых вооружений, сыгравших важную роль на поле боя, которые Запад отправил в Украину. „Что мне больше всего запомнилось из этой войне? Ну скажу так, когда выезжаешь батареей на боевые задания и делаеш огнем залп по команде „333“ (это сочетание цифр заменяет команду „Огонь!“ в российской и украинской армиях — ред.), когда делишь с побратимом, как говорится, последний кусок хлеба, когда выезжаешь с позиции после боя и уставший идеш в берлогу и еле ноги волочешь“, рассказывает Юрий.

Жизненный и военный путь Юрия трагически изменился 5 июля 2022 года, когда он наступил на мину во время боев под Херсоном. К сожалению, он наткнулся на российскую мину ПМН, также известную как „Черная вдова“. „Черная Вдова“ известна тем, что зачастую полностью отрывает ногу, и такие ранения часто приводят к летальному исходу. Юрий также серьезно пострадал при взрыве: мина оторвала ему обе ноги выше колена, сломало левую рука, все тело получило ожоги. „Я помню каждый момент. Когда ноги мне оторвало, я сразу почти ничего не почувствовал из-за болевого шока. Меня спасли мои товарищи. Не растерялись, жгуты наложили. Если бы не парни, я бы истек кровью на месте. Все это время я был в сознании, даже пытался шутить. После этого меня эвакуировали и отвезли в Криворожскую больницу, где сделали все необходимые процедуры. После этого меня отправили на лечение во Львов“, - говорит он.