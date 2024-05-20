ЭКСКЛЮЗИВ DELFI: „Смерть в черном одеянии тащила меня вниз. Я понял, что умер“. Украинский солдат пережил три клинические смерти
„Мне было страшно, когда я понял, что умер и никогда больше не увижу своих близких“, — рассказывает в интервью изданию LP Юрий Кравчук, украинский солдат, переживший три клинические смерти.
До войны Юрий Кравчук, живущий в Павлограде, работал машинистом локомотива на шахте. Когда Россия вторглась на Украину, он оставил свою работу и пошел в армию, где стал артиллеристом по прозвищу Тихий. Он был одним из первых украинских солдат, кто применил на поле боя знаменитые американские гаубицы М777. Гаубицы стали одними из первых тяжелых вооружений, сыгравших важную роль на поле боя, которые Запад отправил в Украину. „Что мне больше всего запомнилось из этой войне? Ну скажу так, когда выезжаешь батареей на боевые задания и делаеш огнем залп по команде „333“ (это сочетание цифр заменяет команду „Огонь!“ в российской и украинской армиях — ред.), когда делишь с побратимом, как говорится, последний кусок хлеба, когда выезжаешь с позиции после боя и уставший идеш в берлогу и еле ноги волочешь“, рассказывает Юрий.