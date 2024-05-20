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20.05.2024, 14:50

ФОТО | Часть слушаний по делу Тыниса Сильдару пройдет за закрытыми дверями

 
Суд над Тынисом Сильдару и Келли Сильдару
Суд над Тынисом Сильдару и Келли Сильдару
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Адвокат Келли Сильдару Сильвер Рейнсаар потребовал провести слушание за закрытыми дверями. По мнению обвиняемого Тыниса Силдару и его адвоката Яануса Техвера, это нанесет ущерб интересам Тыниса и поставит Келли в более комфортное положение.

Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению Тыниса Сильдару. Его обвиняют в растрате, точнее, согласно обвинительному заключению, Сильдару в течение семи лет совершил сделки на сумму почти один миллион евро в ущерб своей дочери Келли.

Наряду с обвинительным актом прокурора Леэлет Кивиоя, Келли Сильдару также подала гражданский иск на сумму 211 207 евро. Помимо Тыниса Сильдару, в качестве ответчиков также указывается лыжный клуб Хенри и Келли Сильдару и связанные с ним лица.

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