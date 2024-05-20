ФОТО | Часть слушаний по делу Тыниса Сильдару пройдет за закрытыми дверями

Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению Тыниса Сильдару. Его обвиняют в растрате, точнее, согласно обвинительному заключению, Сильдару в течение семи лет совершил сделки на сумму почти один миллион евро в ущерб своей дочери Келли.