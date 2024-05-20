20.05.2024, 14:50
ФОТО | Часть слушаний по делу Тыниса Сильдару пройдет за закрытыми дверями
ФОТО: | Delfi Meedia
Адвокат Келли Сильдару Сильвер Рейнсаар потребовал провести слушание за закрытыми дверями. По мнению обвиняемого Тыниса Силдару и его адвоката Яануса Техвера, это нанесет ущерб интересам Тыниса и поставит Келли в более комфортное положение.
Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению Тыниса Сильдару. Его обвиняют в растрате, точнее, согласно обвинительному заключению, Сильдару в течение семи лет совершил сделки на сумму почти один миллион евро в ущерб своей дочери Келли.
Уже заказано?