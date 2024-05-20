Гибель Ибрахима Раиси: каким был президент Ирана и мог ли он стать новым аятоллой
19 мая в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Он занимал пост главы государства с 2021 года, многие видели в 63-летнем Раиси будущего преемника верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.
Консервативный священнослужитель
До своего неожиданного решения баллотироваться в президенты Ибрахим Раиси не был известен большинству иранцев.
К тому моменту 56-летний консервативный священнослужитель обладал докторской степенью по исламскому праву. На протяжении всей своей карьеры в судебной системе, несмотря на высокие посты, Раиси держался в тени.
Будущий президент Ирана родился в городе Мешхед в 1960 году, в 15 лет он поступил в самую престижную религиозную семинарию страны в провинции Кум, а через пять лет, сразу после Исламской революции, начал работать в судебной системе.
Раиси стал заместителем прокурора столицы Тегерана в возрасте всего 25 лет. Позже он был назначен на должность заместителя главы судебной власти.
„Комиссии смерти“
В 1988 году Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых „комиссиях смерти“. Эти комиссии решали судьбы тысяч заключенных оппозиционеров, казненных в иранских тюрьмах по истечении срока заключения.
Эти казни — одна из самых запретных тем в послереволюционной истории Ирана — они никогда не были официально расследованы.
Экс-президент Ирана Хасан Рухани поразил многих, подняв эту тему во время предвыборных дебатов на иранском государственном телевидении.
Хотя официальной реакции на заявления Рухани не последовало, его комментарии вызвали бурные и эмоциональные дебаты в соцсетях, благодаря чему эпизод, о котором многие молодые иранцы даже не знали, внезапно стал достоянием общественности.
На протяжении всей своей карьеры Ибрахим Раиси поддерживал тесные личные связи с представителями консервативной иранской элиты. Он учился у нынешнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и был близок к ключевым фигурам в Корпусе стражей исламской революции.
В марте 2016 года Раиси был назначен главой одного из самых важных и самых богатых религиозных фондов Ирана — „Астан Кудс Разави“, в обязанности которого входит надзор за самой святой шиитской святыней страны в его родном городе Мешхед — мавзолеем имама Резы.
Назначение на эту должность означает огромный престиж и влияние. Многие наблюдатели пришли тогда к выводу, что Раиси готовят в качестве будущего преемника Верховного лидера.
Раиси также был избран заместителем председателя Ассамблеи экспертов — духовного органа, состоящего из 88 членов и ответственного за выборы следующего Верховного лидера.
Карьера супруги
О личной жизни Ибрахима Раиси известно немного, хотя некоторые подробности стали известны во время предвыборной кампании. Его супруга Джамиле Аламолхода — профессор Тегеранского университета имени Шахида Бехешти, у них две дочери.
Пытаясь привлечь внимание женщин-избирателей, Раиси несколько раз упоминал свою жену во время предвыборной кампании, говоря о своей поддержке ее учебы и готовности обходиться без готового ужина, когда работа отрывает ее от дома.
Его комментарии были хорошо восприняты сторонниками, но вызвали многочисленные насмешки со стороны оппонентов.
Тесть Раиси — аятолла Ахмад Аламолхода — лидер жесткой линии пятничных молитв в Мешхеде, человек, известный своими ультраконсервативными взглядами. Он настаивает на том, чтобы в городе никогда не проводились музыкальные концерты.
Кандидат от простых иранцев
Раиси нельзя назвать харизматичным оратором — его неубедительное выступление на телевизионных предвыборных дебатах в 2021 году мало что изменило в этом отношении, но тщательное управление его имиджем в телеграме и инстаграме помогло создать шумиху вокруг его кампании и обеспечило массовое посещение его предвыборных митингов.
На протяжении всей избирательной кампании Раиси представлял себя как кандидата от простых иранцев, человека, который будет защищать консервативные ценности иранской революции, заботиться о бедных и обездоленных и вернет денежные пособия, чтобы помочь покрыть растущие расходы на жизнь.
Это послание явно нашло отклик у миллионов иранцев, продолжающих бороться с бедностью, безработицей и инфляцией, оказавшись сильнее обещаний реформ и перемен, которые давал его более умеренный оппонент.
Антиизраильская и пророссийская политика
В последние годы Ибрахим Раиси неизменно занимал жесткую позицию в отношении Израиля и Запада.
В апреле 2022 года Раиси предупредил, что Израиль станет мишенью для иранских вооруженных сил, если тот сделает „малейший враждебный шаг“ в отношении Ирана.
В интервью в сентябре того же года он осудил исторические Авраамские соглашения Авраама (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных при посредничестве Дональда Трампа в 2020-2021 годах).
В марте 2022 года, после российского вторжения в Украину, Раиси способствовал сближению Тегерана с Москвой, которое привело к поставкам в Россию иранского оружия.
Раиси осудил израильскую военную операцию в Газе, обвинив Израиль в геноциде палестинцев при поддержке стран Запада.
В декабре 2023 года Раиси отменил поездку в Женеву из-за обвинений в его адрес в связи с пытками и убийствами заключенных в 1988 году, когда он был судьей „комиссии смерти“, за что ему мог грозить арест.