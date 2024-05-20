Гибель Ибрахима Раиси: каким был президент Ирана и мог ли он стать новым аятоллой

Консервативный священнослужитель

До своего неожиданного решения баллотироваться в президенты Ибрахим Раиси не был известен большинству иранцев.

К тому моменту 56-летний консервативный священнослужитель обладал докторской степенью по исламскому праву. На протяжении всей своей карьеры в судебной системе, несмотря на высокие посты, Раиси держался в тени.

Будущий президент Ирана родился в городе Мешхед в 1960 году, в 15 лет он поступил в самую престижную религиозную семинарию страны в провинции Кум, а через пять лет, сразу после Исламской революции, начал работать в судебной системе.

Раиси стал заместителем прокурора столицы Тегерана в возрасте всего 25 лет. Позже он был назначен на должность заместителя главы судебной власти.

„Комиссии смерти“

В 1988 году Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых „комиссиях смерти“. Эти комиссии решали судьбы тысяч заключенных оппозиционеров, казненных в иранских тюрьмах по истечении срока заключения.

Эти казни — одна из самых запретных тем в послереволюционной истории Ирана — они никогда не были официально расследованы.

Экс-президент Ирана Хасан Рухани поразил многих, подняв эту тему во время предвыборных дебатов на иранском государственном телевидении.

Хотя официальной реакции на заявления Рухани не последовало, его комментарии вызвали бурные и эмоциональные дебаты в соцсетях, благодаря чему эпизод, о котором многие молодые иранцы даже не знали, внезапно стал достоянием общественности.

На протяжении всей своей карьеры Ибрахим Раиси поддерживал тесные личные связи с представителями консервативной иранской элиты. Он учился у нынешнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и был близок к ключевым фигурам в Корпусе стражей исламской революции.

В марте 2016 года Раиси был назначен главой одного из самых важных и самых богатых религиозных фондов Ирана — „Астан Кудс Разави“, в обязанности которого входит надзор за самой святой шиитской святыней страны в его родном городе Мешхед — мавзолеем имама Резы.