Подкасты
22.05.2024, 16:30

ПОДКАСТ | Вакуленко: еще 2-3 года Россия может царствовать, лежа на боку

 
Сергей Вакуленко
Сергей Вакуленко
ФОТО: Личный архив

Насколько эффективно „экономическое оружие“ в виде санкций? Реально ли „деглобализировать“ мировую экономику и сколько это будет стоит? Может ли военная промышленность стать новым мотором экономического роста? Почему Россия не смогла, как грозилась, заморозить Европу? И откуда взялись многомиллиардные убытки „Газпрома“? Эти и другие вопросы ведущие Илья Бер и Станислав Мереминский обсудили в подкасте RusDelfi с Сергеем Вакуленко, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, известным экспертом в области энергетики и экономики. Слушайте подкаст целиком!

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Таймкоды:

00:07 В гостях научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко

01:08 Рассказ об осуждении темы экономической взаимозависимости разных стран на Конференции Леннарта Мери в Таллинне, в которой участвовал Сергей

02:18 Реально ли вернуть промышленно производство обратно в страны Запада?

06:40 Может ли военная промышленность дать толчок экономическому росту?

09:15 Что означает милитаризация экономики для Эстонии?

11:13 Существует ли энергетическая зависимость Эстонии от восточного соседа?

12:58 Что означает для промышленности Эстонии и всей Европы отказ от российских энергоносителей в контексте „зеленого перехода“?

14:19 Атомная энергетика - „зеленая“? Каковы ее перспективы?

20:12 Реально ли строить компактные АЭС в маленьких странах, как Эстония?

22:57 Западные санкции против России не работают?

28:38 Какие перспективы российской экономики на ближайшие 2-3 года?

30:31 Что значат объявленные убытки „Газпрома“?

34:04 Получится ли у России продавать газ в Китай вместо Европы?

35:04 Почему Россия не смогла „заморозить“ Европу, как грозилась?

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