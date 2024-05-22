ПОДКАСТ | Вакуленко: еще 2-3 года Россия может царствовать, лежа на боку

Насколько эффективно „экономическое оружие“ в виде санкций? Реально ли „деглобализировать“ мировую экономику и сколько это будет стоит? Может ли военная промышленность стать новым мотором экономического роста? Почему Россия не смогла, как грозилась, заморозить Европу? И откуда взялись многомиллиардные убытки „Газпрома“? Эти и другие вопросы ведущие Илья Бер и Станислав Мереминский обсудили в подкасте RusDelfi с Сергеем Вакуленко, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, известным экспертом в области энергетики и экономики. Слушайте подкаст целиком!