Юрген Клопп - The Normal One, максимально земной и простой

В 1950-х главным амбассадором Германии в Англии был вратарь Берт Траутманн. Бывший десантник люфтваффе попал в плен, во время пребывания в лагере проявил себя в играх, получил приглашение от аматорской команды „Сент-Хеленс“, проявил себя там и получил приглашение в „Сити“. История знаменитая, отдельные детали больше подходят для фильма (он, конечно, есть и не один), чем для какой-то аналитики - потому что как анализировать ситуации вроде той, где Берт становится голкипером, потому что повредил ногу и не мог играть на привычной позиции центрхава, не говоря о знаменитой истории с выигранным „Сити“ финалом Кубка Англии, где Траутманн по ходу дела сломал шею, но доиграл матч, потому что с заменами в 1956-м было так себе.

Не счесть статей, где говорится, что именно поведение Берта - открытого, эмоционального, умеющего завести партнёров и публику - позволило начаться ещё одному перелому - уже не шеи, а отношения англичан к немцам после Второй мировой.

Спустя 70 лет после Берта в Англии оказался ещё один немец. Такой же открытый, эмоциональный, умеющий завести свою команду. Парень из народа, ставший пусть не представителем аматоров среди профи, но того отношения к игре, которое всё реже встретишь среди профи. Отношения, которое предписывает делать всё, что можешь, пока есть шанс победить, отсюда и это „в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы“. Не всегда, и не везде, но в случаях, когда мало что предвещает успех, из всех великих футбольных наций именно немцы исторически лучше других умеют извлекать из себя дополнительные резервы.

И когда это накладывается на характер клуба, куда приходит работать такой человек, то и получаются истории вроде 4:3 с „Боруссией“ в 2016-м, 4:0 с „Барселоной“ в 2019-м, победного года Алиссона на 94-й в 2021-м или этих бесчисленных камбеков в текущем (он ведь правда ещё не закончился) сезоне.

„Я здесь не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания, а чтобы превосходить их“, как-то так.