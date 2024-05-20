Юрген Клопп - The Normal One, максимально земной и простой
„Ливерпуль“ победил „Вулверхэмптон“ (2:0) в последнем туре АПЛ. Этот матч стал последним для мерсисайдцев под руководством Юргена Клоппа. „Ливерпуль“ занял 3-е место в АПЛ. Блогер RusDelfi „Нелетучий голландец“ рассказывает о немецком специалисте, сравнивая его с Бертом Траутманном.
В 1950-х главным амбассадором Германии в Англии был вратарь Берт Траутманн. Бывший десантник люфтваффе попал в плен, во время пребывания в лагере проявил себя в играх, получил приглашение от аматорской команды „Сент-Хеленс“, проявил себя там и получил приглашение в „Сити“. История знаменитая, отдельные детали больше подходят для фильма (он, конечно, есть и не один), чем для какой-то аналитики - потому что как анализировать ситуации вроде той, где Берт становится голкипером, потому что повредил ногу и не мог играть на привычной позиции центрхава, не говоря о знаменитой истории с выигранным „Сити“ финалом Кубка Англии, где Траутманн по ходу дела сломал шею, но доиграл матч, потому что с заменами в 1956-м было так себе.
Не счесть статей, где говорится, что именно поведение Берта - открытого, эмоционального, умеющего завести партнёров и публику - позволило начаться ещё одному перелому - уже не шеи, а отношения англичан к немцам после Второй мировой.
Спустя 70 лет после Берта в Англии оказался ещё один немец. Такой же открытый, эмоциональный, умеющий завести свою команду. Парень из народа, ставший пусть не представителем аматоров среди профи, но того отношения к игре, которое всё реже встретишь среди профи. Отношения, которое предписывает делать всё, что можешь, пока есть шанс победить, отсюда и это „в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы“. Не всегда, и не везде, но в случаях, когда мало что предвещает успех, из всех великих футбольных наций именно немцы исторически лучше других умеют извлекать из себя дополнительные резервы.
И когда это накладывается на характер клуба, куда приходит работать такой человек, то и получаются истории вроде 4:3 с „Боруссией“ в 2016-м, 4:0 с „Барселоной“ в 2019-м, победного года Алиссона на 94-й в 2021-м или этих бесчисленных камбеков в текущем (он ведь правда ещё не закончился) сезоне.
„Я здесь не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания, а чтобы превосходить их“, как-то так.
И когда человек из себя и других вынимает всё, что можно, зачёрпывая с горкой, беря ресурс для того, чтобы раз за разом добиваться этого вот „превосходить“, то не стоит удивляться, что этот человек в какой-то момент говорит „Стоп“, как Форрест Гамп после всех этих пробежек от побережья до побережья.
У болельщиков „Ливерпуля“ было время, в отличие от последователей Гампа, подготовиться к уходу лидера. Обдумать итоги эпохи, оценить вероятность того, что он передумает, понять, что этого не произойдёт, поверить и прожить каждое последнее для него что-то (выездной матч, камбэк, видео из рабочего кабинета).
Но только всё равно от этого не сильно легче.
Иронично, что карьеру Клоппа, человека столь похожего на первого великого немца английского футбола, по сути, закончил клуб, за который и играл Траутманн.
Но ещё ироничнее то, что в английский футбольный Зал славы Траутманн попал быстрее, чем в немецкий - и, кажется, что у Клоппа будет та же история, ведь если с Англией он закончил, по его же словам, то возвращение в немецкий футбол в будущем возможно и он сам не отрицает его. А значит и попадание в местный Зал славы будет откладываться дольше.
Впрочем, сам он сейчас наверняка отдал бы всё - и даже рисковал бы сломать шею - не за какие-то места в залах славы, а за пару побед в чемпионате в апреле. И это - одна из множества вещей, за которые его так любили в каждой из команд, вещей, которые делают его максимально земным и простым.
Иными словами - The Normal One.
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