Государство вновь поддержит проведение мероприятий в Ида-Вирумаа

Министр регионального развития Пирет Хартман приглашает организации принять участие в конкурсе, чтобы, с одной стороны, разнообразить культурную жизнь в Эстонии, а с другой – сделать регион более привлекательным для туристов. „Проведение любого мероприятия в Ида-Вирумаа поддерживает местный бизнес. Особое значение имеют события, рассчитанные на несколько дней развлечений или проводимые вне обычного летнего туристического сезона. В этом году масштаб конкурса больше, чем в прошлом, увеличилась и максимальная сумма финансирования одного проекта“, – добавила она.

Пособие могут получить спортивные и культурные мероприятия уездного значения, которые планируется провести в Ида-Вирумаа до 14 мая 2025 года. Мероприятия могут проводиться впервые или повторно и должны задействовать от 1000 человек.

Ходатайствовать о получении пособия в размере от 10 000 до 30 000 евро могут юридические лица, местные самоуправления и подведомственные им учреждения. Министерство регионального развития и сельского хозяйства выделило для оказания подобной поддержки в общей сложности 400 000 евро.

Руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев считает, что поддержка принесет пользу как Ида-Вирумаа, так и Эстонии в целом. „По результатам конкурса, который проводится уже пятый год, мы видим, что он дает желаемый эффект. Прежде всего, в мероприятиях принимают участие жители всех регионов Эстонии. Во-вторых, мероприятия дают местным предпринимателям и общинам дополнительный импульс для развития“, – сказал он.

Активное развитие предпринимательства на северо-востоке Эстонии, а также поддержка спортивных и культурных мероприятий в данном регионе являются частью специальной программы для Ида-Вирумаа. Программу с 2019 года воплощает в жизнь Фонд интеграции в рамках государственной программы региональной политики в сотрудничестве с Министерством регионального развития и сельского хозяйства. В прошлом году в рамках программы 17 организаций получили государственные пособия на общую сумму 350 000 евро.