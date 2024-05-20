Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Гибель Раиси и всех остальных, кто был в вертолете, подтвердили, в частности, иранское агентство Mehr и не названный по имени иранский чиновник в разговоре с агентством Reuters.

До этого глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сказал в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Пассажирами вертолета были президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.