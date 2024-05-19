Оборот действующих в Ида-Вирумаа стартапов значительно вырос

Из стартапов Ида-Вирумаа наибольший оборот был у компании DGTal Solutions, которая перенесла свой бизнес из Харьюмаа в Ида-Вирумаа, - в первом квартале ее оборот составил 580 тысяч евро. Вторым по величине стартапом в регионе стал PROSW Analytics с оборотом 190 тысяч евро, а у Friedegggames и RHOMTRIP оборот составил 140 тысяч евро.

По данным Налогово-таможенного департамента, в конце первого квартала этого года в стартапах Ида-Вирумаа было занято 32 человека, а крупнейшим работодателем среди стартапов уезда была компания Efenco с 12 сотрудниками.

Руководитель проектов региона Startup Estonia Элина Дубова отметила, что на статистику уезда сильно влияют показатели трех ведущих стартапов. „В то же время нельзя забывать, что местные стартапы еще очень юны и роль первых сильных предпринимателей очень важна, потому что они подают пример, вдохновляют и являются очень важной основой для новых бизнесменов в регионе. На данном этапе развития успех местных стартапов имеет решающее значение для укрепления местной экосистемы“, - сказала Дубова.

Startup Estonia продолжает развивать местную экосистему в Ида-Вирумаа в сотрудничестве с сообществом стартапов и вспомогательными организациями региона, уделяя особое внимание повышению осведомленности и развитию навыков молодежи, а также поддержке уже действующих в регионе стартап-предпринимателей. В апреле Startup Estonia запустил в Ида-Вирумаа программу бесплатных экспертных консультаций для стартапов и людей, ищущих бизнес-идеи.

„В рамках программы эксперты из разных областей предлагают бесплатные консультации и помощь по всей Эстонии, трое сильных профессионалов в своей области оказывают экспертную помощь и в Ида-Вирумаа“, - говорит Дубова. Чтобы получить консультацию, можно обратиться либо в центр развития в Ида-Вирумаа, либо непосредственно к самому эксперту.

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