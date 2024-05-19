Весна задержалась: в первом квартале продажи мотоциклов в Эстонии снизились до уровня двухлетней давности(4)
Наряду с показателями рынка автомобилей, в первом квартале этого года пострадали продажи мотоциклов. Если в прошлом году продажи мотоциклов в Эстонии выросли почти на 16%, то в начале этого года упали до уровня 2022 года.
В первом квартале этого года продажи автомобилей снизились на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем аналогичное снижение наблюдается и в продажах мотоциклов с двигателями объемом более 600 кубических сантиметров.
„Поскольку в марте этого года о настоящей весне можно было еще только мечтать, статистика первого квартала вполне ожидаема. Мы видим, что интерес людей к мотоциклам растет по мере улучшения погоды“, - сказал руководитель отдела лизинга Citadele Райнер Моппель.
По словам Моппеля, разницы между лизингом автомобиля и мотоцикла нет: „Стоит учитывать те же соображения, что и при лизинге автомобиля. Установите бюджет и желаемую сумму платежа. Убедитесь, что транспортное средство соответствует ожиданиям и потребностям, выберите подходящую форму лизинга и заключите договор страхования каско“. Средняя стоимость мотоцикла, взятого в лизинг у банка Citadele в 2023 году, составляла 17 300 евро.
По словам Арне Лауса, руководителя по продажам компании Inchcape Motors, открывшей в марте этого года новый мотосалон в Таллинне, цена – важный аспект, который следует учитывать при покупке мотоцикла, но не самый решающий: „В первую очередь играют роль потребности клиента – где он больше всего хочет ездить на мотоцикле, а также внешний вид и функциональность, то есть какое дополнительное оборудование можно к нему прикрепить“.
Наибольший интерес покупателей вызывают мотоциклы BMW GS (Gelände/Straße), которые благодаря своей универсальности подходят для езды как по бездорожью, так и по асфальту. Из аксессуаров наибольшей популярностью пользуются боковые навесные сумки и другие приспособления для хранения вещей. Поскольку это долговечный, но при этом и более дорогой вид дополнительного снаряжения, Лаус рекомендует по возможности брать их в лизинг вместе с мотоциклом.
„Дополнительное оборудование должно быть включено в стоимость покупки мотоцикла, как и в случае с автомобилем – так вы получаете лизинг на всю сумму. Однако важно пообщаться как с продавцом мотоцикла, так и с лизингодателем, ведь не любое дополнительное снаряжение может быть приобретено в лизинг – например, так не получится купить подходящую для езды на мотоцикле одежду. Также с помощью лизинга невозможно профинансировать последующие покупки дополнительного оборудования“, - добавил Моппель.
Нередко потребности клиента приходится уточнять в мотосалоне, так как он часто приходит купить мотоцикл, который увидел на улице или который порекомендовали друзья. „Внешнее влияние бывает очень сильным, но в салоне мы помогаем покупателю сориентироваться в большом выборе и выбрать технику, соответствующую его ожиданиям“, - отметил Лаус, добавив, что еще один аспект, о котором не всегда задумываются покупатели мотоциклов – правильное снаряжение водителя. Шлем, штаны, куртка, перчатки и другие вещи, защищающие от травм, должны иметься у вас, уже когда вы впервые садитесь на мотоцикл.
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