На главных трассах Финляндии появится множество зарядных станций для электромобилей

Крупные сети АЗС сейчас строят эффективные зарядные станции для электромобилей вдоль больших автомагистралей.

В этом году по всей стране появятся десятки высокопроизводительных зарядных станций ABC, St1 и Neste, каждая из которых будет иметь десятки точек зарядки. Tesla также строит новые станции.

„Финляндию ждут большие перемены, поскольку начато активное строительство крупных станций“, – сообщает Олли Тервонен, отвечающий за зарядные станции ABC концерна S-Ryhmä.

Новые станции не будут строить вдоль небольших дорог или в отдаленной местности. Однако „пробелы“ заполнят небольшими зарядными пунктами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.