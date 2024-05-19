Авто
19.05.2024, 17:37

На главных трассах Финляндии появится множество зарядных станций для электромобилей

 
На зарядной станции в Лахти. Иллюстративное фото.
На зарядной станции в Лахти. Иллюстративное фото.
ФОТО: BORISENKOFF | Shutterstock

По всей стране появятся десятки высокопроизводительных зарядных станций ABC, St1 и Neste, пишет финский портал YLE.

Крупные сети АЗС сейчас строят эффективные зарядные станции для электромобилей вдоль больших автомагистралей.

В этом году по всей стране появятся десятки высокопроизводительных зарядных станций ABC, St1 и Neste, каждая из которых будет иметь десятки точек зарядки. Tesla также строит новые станции.

„Финляндию ждут большие перемены, поскольку начато активное строительство крупных станций“, – сообщает Олли Тервонен, отвечающий за зарядные станции ABC концерна S-Ryhmä.

Новые станции не будут строить вдоль небольших дорог или в отдаленной местности. Однако „пробелы“ заполнят небольшими зарядными пунктами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии