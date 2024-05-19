Вице-премьер Словакии: жизни Фицо больше ничего не угрожает(1)
Опасность для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение, миновала, пишет rus.err со ссылкой на вице-премьера и министра обороны страны Роберта Калиняка.
„Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь“, - отметил словацкий вице-премьер.
По сообщениям словацкой прессы, 71-летний поэт Юрай Цинтула в среду пять раз выстрелил в Роберта Фицо, попав в словацкого премьер-министра четыре раза.
После покушения Фицо был доставлен в больницу, где ему сделали две операции.
Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на предумышленное убийство. В пятницу прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу на время предварительного следствия. В субботу словацкий суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.