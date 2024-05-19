Вице-премьер Словакии: жизни Фицо больше ничего не угрожает

„Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь“, - отметил словацкий вице-премьер.

По сообщениям словацкой прессы, 71-летний поэт Юрай Цинтула в среду пять раз выстрелил в Роберта Фицо, попав в словацкого премьер-министра четыре раза.

После покушения Фицо был доставлен в больницу, где ему сделали две операции.

Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на предумышленное убийство. В пятницу прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу на время предварительного следствия. В субботу словацкий суд удовлетворил ходатайство прокурора.

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