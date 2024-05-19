За рубежом
19.05.2024, 14:53

Архиепископ Финской православной церкви Лев уходит на пенсию

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Jiri Vondrous | Scanpix

Архиепископ Хельсинский и Финляндский Лев уходит на пенсию, пишет Yle.

Священный Синод Православной Церкви благословил просьбу Льва об уходе на пенсию. Пенсия была благословлена на заседании высшего церковного органа в Фанари, Греция, в конце сезона Пасхи, самого большого православного праздника.

Лев останется на своем посту до конца года, когда на церковном собрании в Валамо изберут нового архиепископа.

Лев был избран архиепископом в 2001 году. Сейчас ему 76 лет.

Архиепископ Хельсинский и Финляндский Лев

Финляндская православная церковь — это автономная православная церковь. С 1921 по 1923 год находилась в юрисдикции Московского патриархата, с 1923 года находится в юрисдикции Константинопольского патриархата.

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