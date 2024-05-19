ВИДЕО | Аллан Волосатых о победе на вечере боев в Тондираба: атмосфера невероятная, и я надеюсь, что никто не пожалел, что пришел

Поединок получился очень захватывающим и эмоциональным. В первом раунде Волосатых отправил Лунда в нокдаун ударом ноги. Датчанину понадобилось время, чтобы встать и немного прийти в себя. Второй раунд был равным и получился более жестким. Один остался с разбитой губой, а второй с разбитым носом.

И все же единогласным решением судей победа досталась Аллану. В третьем раунде было много острых моментов, недалеко было и до нокаута, но датчанин был упорен и твердо стоял на ногах.

Когда бой завершился, спортсмены жестом выразили друг другу уважение.

„Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим тренировки. В сентябре будет чемпионат мира в Бангкоке, если не получится, будем готовиться к соревнованиям Yakuza Fights, которые состоятся в сентябре“, — сказал Волосатых и поблагодарил зрителей Тондираба.

Выше смотрите видео, где Аллан Волосатых делится своими впечатлениями от боя.

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