ВИДЕО | Аллан Волосатых о победе на вечере боев в Тондираба: атмосфера невероятная, и я надеюсь, что никто не пожалел, что пришел
В одном из последних поединков вечера боев The League VI в ледовом холле „Тондираба“ Аллан Волосатых (23 года) выиграл у 32-х летнего Миккеля Лунда (Дания) по правилам муай-тай.
Поединок получился очень захватывающим и эмоциональным. В первом раунде Волосатых отправил Лунда в нокдаун ударом ноги. Датчанину понадобилось время, чтобы встать и немного прийти в себя. Второй раунд был равным и получился более жестким. Один остался с разбитой губой, а второй с разбитым носом.
И все же единогласным решением судей победа досталась Аллану. В третьем раунде было много острых моментов, недалеко было и до нокаута, но датчанин был упорен и твердо стоял на ногах.
Когда бой завершился, спортсмены жестом выразили друг другу уважение.
„Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим тренировки. В сентябре будет чемпионат мира в Бангкоке, если не получится, будем готовиться к соревнованиям Yakuza Fights, которые состоятся в сентябре“, — сказал Волосатых и поблагодарил зрителей Тондираба.
Выше смотрите видео, где Аллан Волосатых делится своими впечатлениями от боя.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.