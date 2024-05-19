Хотите получить более выгодное предложение от своего мобильного оператора? Компании объясняют, как это сделать(1)
Чаще всего кажется, что для того, чтобы получить более выгодные условия от своего мобильного оператора, нужно пригрозить ему уходом. Компании Elisa и Telia объясняют, что есть и другие способы.
По словам Эвелин Нирот, руководителя отдела услуг связи Telia, клиенты всегда могут сначала связаться с компанией и попросить лучшее предложение.
„Предоставление персонализированных предложений, учитывающих потребности конкретного клиента, фактически является частью нашей повседневной работы. К сожалению, мы не можем делать такие предложения всем подряд, поскольку многие клиенты не дают на это своего согласия“, - объясняет Нирот.
Если клиент дал Telia согласие на обработку своих данных, ему можно делать персональные предложения, касающиеся как оборудования, так и услуг. Если клиент не дал соответствующего согласия, Telia не имеет права делать соответствующие предложения.
„Вот почему мы призываем всех клиентов проверять свои согласия на обработку данных“, - сказала Нерот. Это можно сделать в самообслуживании Telia: „Данные и авторизации – Персональные данные – Моя обработка данных“.
Эвелин Тульп, руководитель отдела телекоммуникационных услуг компании Elisa, отметила, что пересмотр предоставляемых человеку услуг - это очень приятный и естественный процесс.
„Мы постоянно выводим на рынок новые пакеты услуг, чтобы удовлетворить растущие ожидания и потребности наших клиентов. Помимо интернета и звонков, различные пакеты включают в себя дополнительные услуги, которые клиенты ценят больше всего - Mobile ID, решения по кибербезопасности, страхование путешествий, услуги в странах ЕС и т.д. Новые пакеты Elisa smart уже включают в ежемесячную плату Elisa Huub, который дает доступ к многочисленным телепередачам и фильмам, а также к эксклюзивному контенту“, - сказала Тульп.
Лучший обзор пакетов можно найти на сайте Elisa. Однако если вам нужна помощь в поиске решения, соответствующего вашим потребительским привычкам, компания приглашает обращаться к специалистам Elisa в чате Annika на сайте, в торговых точках или по телефону сервисной службы 6600600.
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