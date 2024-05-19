Хотите получить более выгодное предложение от своего мобильного оператора? Компании объясняют, как это сделать

По словам Эвелин Нирот, руководителя отдела услуг связи Telia, клиенты всегда могут сначала связаться с компанией и попросить лучшее предложение.

„Предоставление персонализированных предложений, учитывающих потребности конкретного клиента, фактически является частью нашей повседневной работы. К сожалению, мы не можем делать такие предложения всем подряд, поскольку многие клиенты не дают на это своего согласия“, - объясняет Нирот.

Если клиент дал Telia согласие на обработку своих данных, ему можно делать персональные предложения, касающиеся как оборудования, так и услуг. Если клиент не дал соответствующего согласия, Telia не имеет права делать соответствующие предложения.

„Вот почему мы призываем всех клиентов проверять свои согласия на обработку данных“, - сказала Нерот. Это можно сделать в самообслуживании Telia: „Данные и авторизации – Персональные данные – Моя обработка данных“.

Эвелин Тульп, руководитель отдела телекоммуникационных услуг компании Elisa, отметила, что пересмотр предоставляемых человеку услуг - это очень приятный и естественный процесс.

„Мы постоянно выводим на рынок новые пакеты услуг, чтобы удовлетворить растущие ожидания и потребности наших клиентов. Помимо интернета и звонков, различные пакеты включают в себя дополнительные услуги, которые клиенты ценят больше всего - Mobile ID, решения по кибербезопасности, страхование путешествий, услуги в странах ЕС и т.д. Новые пакеты Elisa smart уже включают в ежемесячную плату Elisa Huub, который дает доступ к многочисленным телепередачам и фильмам, а также к эксклюзивному контенту“, - сказала Тульп.

Лучший обзор пакетов можно найти на сайте Elisa. Однако если вам нужна помощь в поиске решения, соответствующего вашим потребительским привычкам, компания приглашает обращаться к специалистам Elisa в чате Annika на сайте, в торговых точках или по телефону сервисной службы 6600600.

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