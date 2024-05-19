„Мы боремся против сумасшедшего фашистского диктатора, не признающего красных линий“. Леонид Волков дал интервью Би-би-си(31)
Близкий соратник Алексея Навального Леонид Волков (объявлен в России „иностранным агентом“), на которого недавно было совершено нападение в Литве, пообещал „никогда не сдаваться“ в борьбе с Владимиром Путиным, чтобы „самая большая жертва“ покойного лидера российской оппозиции „не была напрасной“, пишет Русская служба Би-би-си.
Интервью с Леонидом Волковым вышло в эфир утром 19 мая в телепрограмме Би-би-си „Воскресенье с Лорой Кюнсберг“. Волков говорил по-английски, так что цитаты приводятся в переводе.
Волков сказал, что за жестоким нападением, которому он подвергся в марте, скрывалось послание: „Мы знаем, где ты живешь, мы можем убить тебя, ты у нас на прицеле“. На Волкова напали с молотком в марте около его дома в Литве, где он живет в изгнании.
В прошлом месяце в связи с этим нападением, которое, по мнению Волкова, было совершено по приказу режима президента Путина, были арестованы три человека.
Леонид Волков сказал, что Навальному „нет замены“, но все видели в его жене Юлии Навальной нового „харизматичного“ лидера оппозиционного движения, хотя „она никогда не хотела играть эту публичную роль“.
Алексей Навальный внезапно умер в феврале, в возрасте 47 лет, находясь в заключении в колонии за Полярным кругом.
Волков заявил, что смерть его друга стала „открытой раной в наших сердцах“.
Он сказал: „Мы всегда знали, что боремся против сумасшедшего фашистского диктатора, который не признает никаких красных линий“.
Путин „убивает тысячи людей“, будь то политические оппоненты дома, в Европе или в Украине, продолжил политик. Не существует „одного волшебного трюка“, который мог бы свергнуть российский режим, добавил он.
Волков призвал западных союзников отправлять больше оружия в Украину и не рассматривать возможность переговоров с Россией, несмотря на ее недавние успехи на поле боя.
Путин „блефует, чтобы представить себя гораздо сильнее, чем он есть на самом деле, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы заставить Украину и ее западных союзников вступить в какие-то переговоры… не дайте себя обмануть“, — подчеркнул он.
Волков добавил, что на Путина должно быть „военное давление, экономическое давление, политическое давление изнутри и снаружи“.
Он сказал: „Если есть 50 вещей, которые мы можем сделать, мы должны сделать все 50 из них, если вы сделаете 49, этого недостаточно, потому что это величайшая угроза миру, которую мы видели за 80 лет“.
Мог ли Навальный умереть без ведома Путина?
Лора Кюнсберг, ссылаясь на недавнюю публикацию в газете Wall Street Journal, спросила Волкова, считает ли он возможным, чтобы Навальный умер без прямого указания Путина убить его. Волков ответил, что „крайне наивно“ допускать такую возможность.
На вопрос о том, кто, по его мнению, мог приказать убить Навального, Волков ответил: „Я не думаю, я знаю. Владимир Путин приказал его убить“. По словам Волкова, Путин также „сделал это в августе 2020 года“, имея в виду тогдашнее отравление политика.
Кремль отрицает прямую причастность президента к отравлению Навального в 2020 году, к его смерти в тюрьме и вообще ко всем эпизодам уголовного преследования лидера российской оппозиции. Смерть политика в выданных документах описывается как естественная, рассказывали в феврале его соратники.
Как объяснил Леонид Волков, поскольку Навальный был „персональным узником Путина“ и все об этом знали, никто другой не посмел бы принять подобное решение. По его словам, никто не знал, какие планы у Путина насчет Навального. В этой связи Волков также сказал, что Навального пытали по указанию президентской администрации.
Готовы ли последователи Навального объединяться с другими оппозиционерами
На вопрос о том, нужно ли российской оппозиции объединяться для совместной борьбы, Волков ответил: „Нет, конечно нет. Это неправильный подход“.
„У Путина есть его собственная партия „Единая Россия“, где не разрешено инакомыслие, где у всех одни и те же взгляды. А сила демократической оппозиции в том, что она демократична. Есть разные люди, разные движения, разные мнения, что позволяет им говорить разным языком с разной аудиторией, общаться с более широкой аудиторий по разным каналам“, — подчеркнул Волков.
По его мнению, „Оппозиционная Единая Россия“ точно не нужна, поскольку тогда все будут делать одно и то же, а нынешний разнообразный ландшафт дает возможность коммуникации с разными слоями общества, и такая работа оппозиции более эффективна.
До марта 2023 года Леонид Волков возглавлял основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (в России он был признан экстремистской организацией и запрещен).
В России против Волкова возбуждено уголовное дело: власти обвиняют его в „склонении несовершеннолетних к противоправным действиям“, то есть к участию в акциях протеста.
В начале 2021 года Литва отказалась выдать Волкова российским властям и назвала выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
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