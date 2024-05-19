„Мы боремся против сумасшедшего фашистского диктатора, не признающего красных линий“. Леонид Волков дал интервью Би-би-си

Интервью с Леонидом Волковым вышло в эфир утром 19 мая в телепрограмме Би-би-си „Воскресенье с Лорой Кюнсберг“. Волков говорил по-английски, так что цитаты приводятся в переводе.

Волков сказал, что за жестоким нападением, которому он подвергся в марте, скрывалось послание: „Мы знаем, где ты живешь, мы можем убить тебя, ты у нас на прицеле“. На Волкова напали с молотком в марте около его дома в Литве, где он живет в изгнании.

В прошлом месяце в связи с этим нападением, которое, по мнению Волкова, было совершено по приказу режима президента Путина, были арестованы три человека.

Леонид Волков сказал, что Навальному „нет замены“, но все видели в его жене Юлии Навальной нового „харизматичного“ лидера оппозиционного движения, хотя „она никогда не хотела играть эту публичную роль“.

Алексей Навальный внезапно умер в феврале, в возрасте 47 лет, находясь в заключении в колонии за Полярным кругом.

Волков заявил, что смерть его друга стала „открытой раной в наших сердцах“.

Он сказал: „Мы всегда знали, что боремся против сумасшедшего фашистского диктатора, который не признает никаких красных линий“.

Путин „убивает тысячи людей“, будь то политические оппоненты дома, в Европе или в Украине, продолжил политик. Не существует „одного волшебного трюка“, который мог бы свергнуть российский режим, добавил он.

Волков призвал западных союзников отправлять больше оружия в Украину и не рассматривать возможность переговоров с Россией, несмотря на ее недавние успехи на поле боя.

Путин „блефует, чтобы представить себя гораздо сильнее, чем он есть на самом деле, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы заставить Украину и ее западных союзников вступить в какие-то переговоры… не дайте себя обмануть“, — подчеркнул он.

Волков добавил, что на Путина должно быть „военное давление, экономическое давление, политическое давление изнутри и снаружи“.