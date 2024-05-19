Футбол
19.05.2024, 08:58

Местный футбольный скандал: игрок напал на судью во время футбольного матча. Игру прервали, за дело взялась полиция

 
Элвис Брауэр (первый справа)
Элвис Брауэр (первый справа)
ФОТО: fchellhunt/Instagram

В субботу, 18 мая, должен был состояться матч третьей лиги между таллиннскими клубами „Хелл Хунт“ и „Зенитом“. Матч начался, как и планировалось, но через десять минут был досрочно остановлен. Причиной стал конфликт между игроком „Зенита“ Элвисом Брауэром, членом EKRE, и главным арбитром матча Кириллом Андреевым. По данным полиции Брауэр ударил судью и матч был досрочно прекращен.

Полиция подтвердила, что на матче произошел инцидент, в ходе которого футболист ударил судью.

„Полицию вызвали на футбольный матч в Таллинне, где, по предварительной информации, после того, как судья дал красную карточку одному игроку, этот игрок один раз ударил арбитра, — сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. — Судье медицинская помощь не потребовалась“.

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