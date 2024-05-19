Местный футбольный скандал: игрок напал на судью во время футбольного матча. Игру прервали, за дело взялась полиция

В субботу, 18 мая, должен был состояться матч третьей лиги между таллиннскими клубами „Хелл Хунт“ и „Зенитом“. Матч начался, как и планировалось, но через десять минут был досрочно остановлен. Причиной стал конфликт между игроком „Зенита“ Элвисом Брауэром, членом EKRE, и главным арбитром матча Кириллом Андреевым. По данным полиции Брауэр ударил судью и матч был досрочно прекращен.