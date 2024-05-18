ВИДЕО | В Ленинградской области один человек погиб во время ралли — водитель не справился с управлением и влетел в зрителей

Как пишет издание, инцидент произошел в Приозерском районе на Кубке Ленинградской области по ралли. Во время прохождения одного из поворотов машину занесло и она врезалась в зрителей, которые стояли у трассы.

„Один из пострадавших получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен. По факту произошедшего полицией проводится проверка“, — заявили в ведомстве.

После произошедшего организаторы приняли решение об отмене мероприятия. „Мы сначала остановили соревнование, потом решили, что дальше мероприятие проводиться не будет“, — рассказала телеканалу РЕН организатор Ольга Сивачева.

Позднее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). Причины произошедшего выясняются.

Другие участники соревнований рассказали телеканалу 78, что сами зрители нередко нарушают технику безопасности. „На выходе из поворота машина зацепила зрителей, которые стояли на месте вне безопасной зоны. Это спорт, это гонки, они стояли там, где не должны были стоять“, — заявил гонщик Эдуард Фетисов.

По данным телеграм-канала Mash, гонщик Сергей Ларионов, влетевший в зрителей, не пострадал.

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