Российский суд арестовал активы трех европейских банков почти на 800 миллионов евро. Иск против них подала „дочка“ „Газпрома“

Как пишет издание, под арест попали активы немецких Deutsche Bank (более 238 миллионов евро) и Commerzbank (почти 94 миллиона евро), а также итальянского UniCredit (более 462 миллионов евро).

Газета напоминает, что иски к кредитным организациям еще в августе 2023 года подала компания „Русхимальянс“. Это дочерняя структура „Газпрома“ и „РусГазДобычи“, которая в 2021 года заказала немецкой компании Linde проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit и еще два банка выступили поручителями в сделке.

„Русхимальянс“ перечислил Linde аванс, но в 2022 году компания остановила работы из-за вторжения российских войск в Украину и последовавших за этим санкций Евросоюза. Банки также не смогли выполнить свои гарантийные обязательств из-за введенных ограничений. После этого российская компания подала на них в суд.

В декабре 2022 года суд удовлетворил заявление „Русхимальянса“ и наложил арест на российские активы Linde, стоимость которых оценивалась на сумму около 35 миллиардов рублей. В середине февраля 2024-го суд взыскал с немецкой компании около 143 миллиардов рублей по иску „Русхимальянса“. В марте российская компания подала новый иск к Linde на 105,5 миллиарда рублей.