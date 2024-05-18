Президент Грузии наложила вето на закон об „иноагентах“

„Сегодня я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен“, — заявила Зурабишвили на брифинге.