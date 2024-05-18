Подозреваемый, стрелявший в премьер-министра Словакии Фицо, предстал перед судом

Подозреваемый, стрелявший в Фицо в среду, был немедленно повален на асфальт на месте происшествия и арестован. Прокуроры добиваются от Специального уголовного суда Словакии постановления о заключении подозреваемого под стражу.

Прокуроры запретили полиции публично называть личность подозреваемого и раскрывать другие подробности дела. По данным СМИ, нападение совершил 71-летний мужчина Юрай Чинтула. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра Фицо.

По данным властей, подозреваемый не принадлежал ни к какой политической группе, однако само нападение было политически мотивированным.

Здание суда в Пезинке, небольшом городке недалеко от столицы Братиславы, охранялось вооруженными офицерами. Представители СМИ не были допущены в здание суда.

В пятницу полиция доставила подозреваемого к нему домой в город Левице. У мужчины конфисковали компьютер и некоторые документы, сообщает Markiza TV.

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