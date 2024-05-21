Инвестиционная демократия: Новый способ инвестировать в рынок облигаций
Новые возможности для эстонских инвесторов. Indemo (сокращение от Investment Demoracy), начавшая деятельность в стране брокерская фирма, предлагает инвестировать в рынок ссудного капитала и в специализированные обязательства, обеспеченные недвижимостью, или необслуживаемые кредиты (Non-Performing Loans, NPL), в Испании. Indemo — это участник рынка, лицензированный и контролируемый Банком Латвии.
„Мы предложили европейским инвесторам уникальный продукт — Indemo является первой платформой, позволяющей ритейлерам инвестировать в выкупленные банками необслуживаемые ипотечные кредиты в Испании. Дисконтированные долговые инвестиции (ДДИ) создают хорошее соотношение риска/доходности для инвестиций в недвижимость с прогнозируемой годовой доходностью около 15,1%“, — говорит Сергей Висковскис, генеральный директор финансово-технологической компании, основанной в Латвии бывшими инвестиционными банкирами.
Он подчеркивает, что с момента своего учреждения Indemo сознательно ставит во главу угла соответствие требованиям и пользовательский опыт.
„Мы с самого начала не шли на компромиссы в вопросах полного лицензирования и соответствия нормативным требованиям ЕС, обеспечивая, чтобы все наши инвестиционные продукты строго соответствовали законам и нормам Евросоюза. Это не только повышает доверие инвесторов к Indemo, но и подчеркивает нашу приверженность принципам прозрачности и честности. Что касается продукта, то мы внедрили такие революционные функции, как инвестирование в режиме карты и возможность изучать инвестиционные объекты в формате 3D и в режиме просмотра изображения улиц“, — подчеркивает г-н Висковскис.
Инвестиции в испанскую недвижимость от €10
Безопасность инвестиций основана на существующей недвижимости, а не на недвижимости, находящейся в стадии развития или подверженной рискам незавершения строительства, как предлагают многие другие инвестиционные платформы. Также защиту инвесторов обеспечивают европейская лицензия Indemo и сумма страхования ответственности инвестора, которая может достигать 20 000 евро в соответствии с Латвийской национальной схемой компенсации для инвесторов, учрежденной в соответствии с Директивой 97/9/EC.
„Мы выходим на эстонский рынок, поскольку наша лицензия позволяет нам начать поиск инвесторов в вашей стране и предложить им уникальную возможность совершать инвестиции в испанскую недвижимость на сумму всего от 10 евро. До сих пор такие инвестиции и доходы, которые они приносят, были доступны только институциональным инвесторам. Мы знаем, что эстонские розничные инвесторы активны и у вас есть довольно крупные и популярные платформы недвижимости, которые в основном финансируют местные проекты недвижимости и инвестируют в такие проекты, — говорит г-н Висковскис. — Также мы видим, что населению вашей страны нравится Испания и, учитывая качество жизни и более низкие геополитические риски, оно положительно относится к инвестициям в эту страну. Этому также способствуют хорошие макроэкономические показатели Испании и ее сектора недвижимости, с более благоприятными перспективами роста в сравнении с Центральной и Восточной Европой“.
Он отмечает, что инвестиции в ипотеку являются одним из самых популярных способов получать стабильный и весомый доход: „Indemo позволяет даже самым маленьким инвесторам без труда выйти на рынок облигаций и сразу же начать формировать свой портфель“. По словам г-на Висковскиса, для инвесторов важно, что продукты, предлагаемые Indemo, обеспечены кредитами банковского типа, выданными в Испании, стране ЕС.
Выбор недвижимости для инвесторов
С момента запуска осенью 2023 года Indemo уже привлекла внушительные инвестиции в размере 2 млн евро более чем от 800 инвесторов, которые верят в перспективы недвижимости в Испании. Платформа имеет значительное присутствие в Европе, являясь эксклюзивной платформой для инвестирования в недвижимость и предоставляя розничным инвесторам как в странах Балтии, так и в других странах ЕС возможность инвестировать в долговые обязательства, обеспеченные недвижимостью, то есть в рынок необслуживаемых кредитов в Испании.
Соучредитель и генеральный директор компании Indemo объясняет, какие объекты недвижимости предлагаются розничным инвесторам и каким образом. В Испании банки обязаны продавать необслуживаемые кредиты, если клиент, купивший недвижимость, не платит банку в течение 12 месяцев. Вторичный рынок таких долговых обязательств в Испании, стране с четвертой по величине экономикой в ЕС, является самым крупным в сравнении с другими странами Евросоюза и составил в 2023 году 42,1 млрд евро. Он отмечает, что Indemo предлагает только долговые обязательства, обеспеченные недвижимостью или другими ипотечными кредитами. Лицензированные партнеры Indemo по обслуживанию задолженностей в Испании отбирают самые выгодные кредиты, выданные по хорошим ценам и на покупку рыночных активов. Также они оказывают услуги юридической и финансовой экспертизы перед выкупом задолженности у банка, а затем обеспечивают последующее обслуживание и взыскание долга, включая принудительную продажу недвижимости, на которую обращено взыскание.
Глава Indemo также отмечает, что Испания была выбрана для инвестиций еще и потому, что рынок недвижимости в этой стране особенно велик, стабилен и ликвиден, на нем присутствуют глобально значимые участники, а климат в сфере недвижимости благоприятный, чего нельзя сказать о рынках недвижимости Восточной и Центральной Европы. Кроме того, партнеры Indemo в Испании имеют многолетний опыт работы в этой стране, прекрасно знают этот рынок и умеют подбирать для инвесторов подходящие продукты.
Хорошее время для инвестиций
„Благодаря столь тщательному отбору мы обеспечиваем своим инвесторам доступ к качественным активам, обеспеченным недвижимостью, с многообещающей доходностью. Испанский партнер вкладывает свой оборотный капитал в выкуп задолженности, и только после того, как мы убедимся, что она соответствует всем квалификационным требованиям, она попадает в инвестиционный список Indemo. Основное внимание уделяется жилой недвижимости, такой как квартиры, таунхаусы или небольшие виллы, — говорит г-н Висковскис. — Как я уже упоминал, инвестировать можно от 10 евро, а историческая среднегодовая доходность ДДИ составляет около 15,1%. Кроме того, история показывает, что 90% непогашенного ипотечного долга будет уплачено в течение 18 месяцев с момента инвестирования“.
Инвесторы, работающие с Indemo, попадают в мир, где долговые обязательства, обеспеченные недвижимостью, имеют значительную скидку до 50%. Это означает, например, что инвестиция в недвижимость стоимостью 300 000 евро составит всего 150 000 евро. Даже если возврат долга и имущества займет 4 года, а стоимость выкупленной недвижимости упадет, например, до €270 000, у инвесторов все равно останется значительный запас, чтобы рассчитывать на двузначную прибыль от инвестиций.
„Этот буфер, обеспечиваемый скидкой, стратегический, обеспечивает устойчивость в условиях экономического спада и гарантирует прибыльность, даже если рынок недвижимости упадет, скажем, на 20%. Например, самое большое падение цен на недвижимость в Испании в период глобального финансового кризиса с марта 2008-го по сентябрь 2014 года составило около 40%, что было экстремальными условиями“, — объясняет глава Indemo.
В последние годы состояние испанского рынка недвижимости гораздо лучше, чем в странах Балтии и некоторых других европейских странах. ВВП Испании остается стабильным и положительным, что также способствует росту ее рынка недвижимости. По данным Idealista, ведущего поставщика данных по предложениям недвижимости в Испании, Италии и Португалии, в 2023 году цены на жилье в Испании выросли на 7% в сравнении с 2022 годом, в то время как на рынке аренды ситуация еще сложнее: арендная плата выросла на 9,2% при среднем снижении предложения на 12% из-за высокого спроса.
Между прочим, вложения в недвижимость всё чаще выбирают молодые инвесторы. Недавнее исследование Bank of America показало, что большинство инвесторов, достигших совершеннолетия в нестабильном, по их мнению, мире, относятся к американскому фондовому рынку с большой долей скептицизма и недоверия. По данным банка, 75% американцев в возрасте 21–42 лет не верят, что можно получать доход выше среднего, просто инвестируя в традиционные акции и облигации. 80% молодых инвесторов ищут альтернативные возможности, такие как прямые инвестиции, сырьевые товары, недвижимость и прочие материальные активы, и почти 75% миллениалов инвестируют в экологически устойчивые продукты и венчурные компании, в то время как среди респондентов старшего поколения доля таких инвесторов составляет 21%.
По данным американского делового журнала Forbes, в 2021 году на долю миллениалов и поколения Z приходится 43% всех покупок жилья в США. И для них это выгодно, ведь недвижимость — это осязаемый актив, который может со временем обеспечить стабильный и надежный доход. Независимо от того, в жилую или коммерческую недвижимость вы инвестируете, ее можно сдавать и получать пассивный доход. Также можно получить долгосрочную выгоду от повышения стоимости недвижимости. Кроме того, инвестиции в недвижимость защищают от инфляции. По мере роста цен на товары и услуги стоимость жилья и арендная плата обычно увеличиваются. Таким образом, инвестиционная недвижимость помогает защитить вас финансово, когда все расходы растут, говорит Forbes.
Как стать инвестором на рынке облигаций
Регистрация и инвестирование происходят на инвестиционной платформе онлайн. Потенциальный клиент должен быть совершеннолетним резидентом ЕС и иметь банковский счет в ЕС. После регистрации на платформе инвестор получает доступ ко всем предлагаемым там долговым инвестициям, включая соответствующие оценки активов, расположение на карте и основную инвестиционную информацию, а также нормативную информацию, такую как Единый ключевой документ инвестора, проспекты эмиссии ценных бумаг и уведомления о рисках.
Indemo.eu управляется инвестиционной компанией Indemo SIA, которая имеет лицензию и находится под надзором Центрального банка Латвии. Номер лицензии: 06.06.08.824/547. Услуги в Эстонии предоставляются на основании права оказывать трансграничные услуги без учреждения в Эстонии.
Инвестирование при использовании финансовых услуг сопряжено с риском и не гарантирует, что инвесторы получат инвестированный капитал назад. Более того, прошлые результаты не гарантируют будущего дохода.
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