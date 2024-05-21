Инвестиционная демократия: Новый способ инвестировать в рынок облигаций

„Мы предложили европейским инвесторам уникальный продукт — Indemo является первой платформой, позволяющей ритейлерам инвестировать в выкупленные банками необслуживаемые ипотечные кредиты в Испании. Дисконтированные долговые инвестиции (ДДИ) создают хорошее соотношение риска/доходности для инвестиций в недвижимость с прогнозируемой годовой доходностью около 15,1%“, — говорит Сергей Висковскис, генеральный директор финансово-технологической компании, основанной в Латвии бывшими инвестиционными банкирами.

Он подчеркивает, что с момента своего учреждения Indemo сознательно ставит во главу угла соответствие требованиям и пользовательский опыт.

„Мы с самого начала не шли на компромиссы в вопросах полного лицензирования и соответствия нормативным требованиям ЕС, обеспечивая, чтобы все наши инвестиционные продукты строго соответствовали законам и нормам Евросоюза. Это не только повышает доверие инвесторов к Indemo, но и подчеркивает нашу приверженность принципам прозрачности и честности. Что касается продукта, то мы внедрили такие революционные функции, как инвестирование в режиме карты и возможность изучать инвестиционные объекты в формате 3D и в режиме просмотра изображения улиц“, — подчеркивает г-н Висковскис.

Инвестиции в испанскую недвижимость от €10

Безопасность инвестиций основана на существующей недвижимости, а не на недвижимости, находящейся в стадии развития или подверженной рискам незавершения строительства, как предлагают многие другие инвестиционные платформы. Также защиту инвесторов обеспечивают европейская лицензия Indemo и сумма страхования ответственности инвестора, которая может достигать 20 000 евро в соответствии с Латвийской национальной схемой компенсации для инвесторов, учрежденной в соответствии с Директивой 97/9/EC.