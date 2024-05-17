В Финляндии хотят запретить покупать недвижимость гражданам стран, представляющих угрозу безопасности

Рабочая группа, созданная министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом (Коалиционная партия), предлагает ограничить сделки с недвижимостью, в которых покупателем выступают иностранные граждане.

Речь идет о странах, которые, согласно Евросоюзу, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии.

Инициатива вызвана сделками по недвижимости, совершенными россиянами в Финляндии, и связанными с этим опасениями по поводу безопасности. По мнению рабочей группы, владение недвижимостью может играть свою роль в оказании враждебного влияния на Финляндию.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, сделки с недвижимостью могут, среди прочего, угрожать безопасности поставок, государственному суверенитету и способности государства защищать свое население.

Запрет коснется как отдельных лиц, так и сообществ, чье место жительства, имущество или сфера влияния сосредоточены в таких странах.

Запрет не будет распространяться на обладателей двойного гражданства или людей, у которых есть постоянное разрешение на пребывание в Финляндии.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, сделки с недвижимостью могут, среди прочего, угрожать безопасности поставок, государственному суверенитету и способности государства защищать население.

В январе Хаккянен заявил изданию Uutissuomalainen , что будет добиваться полного запрета для россиян на сделки с недвижимостью в Финляндии.

Тогда Минобороны приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в которых покупателями выступали граждане стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ.