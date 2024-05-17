Совет ЕС запретил вещание РИА Новости, „Известий“ и „Российской газеты“ на территории европейских стран

Под запрет попали РИА Новости, „Известия“, „Российская газета“ и „Голос Европы“. Совет ЕС отмечает, что эти СМИ „находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации“ и сыграли „важную роль в поддержке агрессивной войны России против Украины“

Пропагандистская деятельность четырех российских СМИ была неоднократно направлена „против украинского государства и его властей, украинских граждан; европейских политических партий, особенно в период выборов, а также против гражданского общества, лиц, ищущих убежища, русских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его странах“, говорится в решении.

Принятые Советом ЕС меры касаются только вещания. Другая деятельность этих СМИ и их сотрудников — например, исследования или интервью — не запрещается, следует из решения.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на решение Совета ЕС „прорабатывается“. 15 мая она обещала, что Россия ответит на подобный запрет „молниеносно и крайне болезненно“, а западным корреспондентам „придется ощутить ответные меры“.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года власти Евросоюза запретили вещание телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik на территории европейских стран из-за того, что они ведут „пропагандистскую кампанию, оправдывающую агрессию против Украины и направленную против гражданского общества Евросоюза“. RT France пытался оспорить это решение, однако Европейский суд оставил запрет в силе.

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