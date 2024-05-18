Слишком красив, чтобы умереть: чем порадовал новый фильм с Райаном Гослингом?

Этот фильм стоит посмотреть тем, кто очень любит Райана Гослинга – но только прям очень. И немножко тем, кого, как меня, например, радует Эмили Блант. Про Блант я позже объясню.

В остальном – ничем эта работа не отличается от довольно стандартного псевдоироничного голливудского боевичка на производственную тему. Отвлечёт часа на два от насущных проблем, да и только. Райан Гослинг играет, соответственно, каскадёра, дублёра известной голливудской звезды. Эмили Блант играет операторку, а потом режиссёрку, с которой у героя Гослинга роман. И вот тут я и объясню про Эмили Блант. То ли у неё просто такое строение лица, то ли мимика, то ли что, но всё время, когда я смотрю на её персонажей, мне кажется, что она либо (что маловероятно) снимается не совсем трезвой, либо внутри глумится над всем происходящим. Над сценарием, над режиссёрами, над всеми сюжетными коллизиями и ходами, над своей героиней, над её романом с героем Райана Гослинга, над зрителями, воспринимающими происходящее сколько-нибудь серьёзно, над рецензентами, думающими, что они проникли в её тайну.

Шутка ли сказать – в этом фильме Эмили Блант ироничнее Гослинга. А уж после роли Кена в это вообще с трудом верилось.

Короче, история там такая, что вот та самая звезда, которую герой Гослинга дублирует и страхует, оказалась нарциссичной сучкой и боится, что каскадёр отнимет у него (звезда – мужского, разумеется, пола) часть его заслуженной славы. И там его продюсерка тоже что-то мутит, помогает ему. И они подстраивают несчастный случай с каскадёром. Но каскадёр не погибает, потому что его играет Райан Гослинг, а он слишком красив, чтобы умереть, а возвращается, чтобы доискаться до истины и отомстить. Параллельно помогая своей гёрлфренд снять шедевр в жанре экшн-муви.