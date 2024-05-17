„Мы не хотим строить в Ласнамяэ маленькую Россию“. Кандидатура Лавровой на пост старейшины вызвала резкие возражения у Isamaa

По ее мнению, выдвижение социал-демократами кандидатуры Татьяны Лавровой не соответствует таким зафиксированным в коалиционном договоре целям, как создание „современной европейской столицы, входящей в западное ценностное пространство“, „расширение эстоноязычного языкового пространства“, „противостояние влиянию Российской Федерации“ и „решительная поддержка Украины“.

„Лаврова по своим взглядам не принадлежит к западному ценностному пространству и не противостоит влиянию России, а, напротив, на протяжении многих лет она последовательно помогала распространять в эстонской столице пророссийские настроения и служила интересам путинистов“, - заявила Солман.

Лидер столичных отечественников обосновала это тем, что в 2007 году Лаврова была против переноса из Тынисмяэ „Бронзового солдата“, позднее активно собирала пожертвования для советских ветеранов, а в 2017-2018 годах хотела организовать в России мероприятие, известное как Всемирный день чистоты, и писала с этой целью письма президенту РФ Владимиру Путину.

По мнению Солман, назначением Лавровой социал-демократы хотят продолжить „пророссийскую“ и „нравящуюся Путину политику“ Центристской партии. „Мы не хотим строить в Ласнамяэ маленькую Россию“, - подчеркнула отечественница и призвала соцдемов отказаться от этой кандидатуры, а двух остальных коалиционных партнеров - Партию реформ и Eesti 200 - присоединиться к давлению на социал-демократов, чтобы вынудить их снять кандидатуру Лавровой.

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