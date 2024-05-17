Путин: у России на сегодняшний день нет планов захвата Харькова

По словам президента РФ, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, которые обстреливают Белгород.

„Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их [Украины] вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, — цитирует слова Путина „Интерфакс“. — Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем“.

Российские войска на харьковском направлении, добавил президент, „каждый день двигаются строго по плану“.

Российское наступление в Харьковской области началось 10 мая. В Генштабе ВСУ признавали, что войска РФ имели „тактический успех“ в боях за город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 мая, что ВСУ удалось „стабилизировать“ ситуацию с российским наступлением. По его словам, войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Он также подтвердил, что главной целью российских войск на данный момент является Волчанск.

Согласно анализу „Медузы“, нынешнее российское наступление не имеет своей целью захват или окружение Харькова. При этом также сомнительно, что российское командование планирует создать так называемую „санитарную зону“.

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